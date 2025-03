Pożary traw na Podkarpaciu. Ogromne zniszczenia. Dane są zatrważające

Jak co roku na wiosnę wraca temat wypalania traw. Strażacy przekazali przerażające dane - tylko wczoraj (poniedziałek, 10 marca) wyjeżdżali blisko 200 razy do gaszenia płonących traw na polach, łąkach i nieużytkach.

W Domkowie w powiecie lubaczowskim sytuacja stała się poważna. Jak podaje bryg. Betleja, 52 strażaków gasiło pożar na nieużytkach, ogień zaczął zbliżać się do zabudowań - do budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych.

W Krzemiennej blisko 50 strażaków gasiło pożar o powierzchni blisko 10 hektarów. Zagrożony był pobliski las. Z kolei w Tarnobrzegu na ulicy Kąpielowej ogień objął swoją powierzchnią ponad 30 hektarów traw, zarośli na nieużytkach.

- To są dane tylko i wyłącznie z jednej doby. Apelujemy o rozwagę, o rozsądek. Nie podpalajmy, nie wypalajmy traw. Bardzo często ten ogień jest trudny, wręcz niemożliwy do opanowania. Rozprzestrzenia się z prędkością wiatru, a to może doprowadzić do tragedii - apeluje bryg. Betleja.