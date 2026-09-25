Prymas po tragedii w Jarosławiu: Nie pozwólmy, by zło zrodziło nienawiść

Prymas zabrał głos po ataku

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu abp Wojciech Polak przyłączył się do apelu metropolity przemyskiego abp. Adama Szala o modlitwę za ofiary tragedii, do której doszło na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ul. Benedyktyńskiej.

Prymas poprosił o modlitwę za księdza, który zginął w wyniku ataku nożownika, a także o duchowe wsparcie dla jego najbliższych. Zapewnił również o pamięci modlitewnej za osoby ranne.

– Moją myślą i modlitwą obejmuję również wszystkich poszkodowanych, którzy walczą o życie w szpitalu – napisał hierarcha.

„Niech to nie będzie zarzewiem nienawiści”

W swoim oświadczeniu abp Polak zwrócił uwagę, że odpowiedzialność za zbrodnię ponosi konkretny sprawca i nie wolno przenosić gniewu na innych ludzi.

– Aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy – zaapelował.

Prymas zaznaczył również, że mimo bólu i oburzenia, jakie wywołała tragedia, społeczeństwo powinno odpowiedzieć solidarnością i wzajemnym wsparciem.

– Pomimo gniewu i bólu, jaki odczuwamy, niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści. Bądźmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, bądźmy solidarni i budujmy jedność – podkreślił.

Tragiczne wydarzenia w opactwie

Do ataku doszło w czwartek przed południem na terenie Jarosławskiego Opactwa w województwie podkarpackim. Według dotychczasowych informacji 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę. Ranni zostali przewiezieni do szpitala. Jedna z zaatakowanych osób zmarła.

Z relacji świadków wynika, że napastnik zaatakował tuż przed rozpoczęciem mszy świętej.

Apel także od metropolity przemyskiego

Wcześniej o modlitwę za wszystkich poszkodowanych zaapelował również metropolita przemyski abp Adam Szal. W komunikacie zamieszczonym na stronie archidiecezji przemyskiej wskazał, że tragedia powinna skłaniać do refleksji, solidarności i wspólnej modlitwy, a nie do wzajemnej niechęci.

Hierarcha wezwał także wiernych do modlitwy za sprawcę ataku.

– O jego nawrócenie i otrzeźwienie – zaapelował abp Szal.

Duchowni zgodnie podkreślają, że dramat w Jarosławiu nie może prowadzić do podziałów i wzrostu napięć społecznych, lecz powinien stać się impulsem do wzajemnego wsparcia osób dotkniętych tragedią.

50

Sonda Czy masz zaufanie do Kościoła katolickiego? Tak Nie Trudno powiedzieć