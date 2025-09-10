Kobieta poparzona w wypadku w restauracji. Straż pożarna komentuje doniesienia o eksplozji

2025-09-10 10:16

W restauracji w Przemyśli nie doszło do eksplozji, a innego wypadku, w którym została poparzona jedna z pracownic. Informacje o wybuchu w czasie wymiany butli z gazem podały niektóre media, ale okazały się one nieprawdziwe. We wtorek, 9 września, w lokalu przy ul. Włodycze wymieniano niewielkie urządzenie przy palniku gazowym, co doprowadziło do poparzenia dłoni u poszkodowanej kobiety.

Przemyśl. Wypadek w restauracji. Pracownica poparzona

Autor: Shutterstock W restauracji w Przemyśli nie doszło do eksplozji, a innego wypadku, w którym została poparzona jedna z pracownic. Informacje o wybuchu w czasie wymiany butli z gazem podały niektóre media, ale okazały się one nieprawdziwe, zdj. ilustracyjne
  • W Przemyślu doszło do wypadku w restauracji, w którym poszkodowana została pracownica.
  • Kobieta doznała poparzeń dłoni podczas wymiany elementu przy palniku gazowym.
  • Służby ratunkowe szybko interweniowały, a poszkodowana trafiła do szpitala.
Pracownica restauracji w Przemyślu, która została ranna w wypadku, trafiła do szpitala. Służby ratownicze zostały powiadomione o zdarzeniu we wtorek, 9 września, po godz. 19.30. Jak przekazał "Super Expressowi" bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, do wypadku doszło w czasie wymiany niewielkiego urządzenia przy palniku gazowym, co skończyło się poparzeniami dłoni u kobiety. 

Na miejscu pojawiła się również policja i załoga karetki pogotowia, która zajęła się poszkodowaną.

- Na miejscu nie doszło do żadnego wybuchu ani eksplozji butli z gazem - prostuje wcześniejsze doniesienia w tej sprawie Latusek.

