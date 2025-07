Polacy wolą Włochy od wyjazdu w Bieszczady. Sprawdziliśmy, dlaczego tak jest

Tanie loty z Rzeszowa do Mediolanu sprawiają, że włoskie wakacje są na wyciągnięcie ręki dla mieszkańców Podkarpacia.

Ceny biletów zaczynają się już od 60 zł, a dwuosobowa podróż w obie strony to koszt poniżej 400 zł.

Włoskie hotele i atrakcje, takie jak Jezioro Como, oferują konkurencyjne ceny w porównaniu do polskich kurortów.

Sprawdź, dlaczego włoskie słońce i kultura mogą być tańsze niż wakacje nad Bałtykiem, czy pobyt w Bieszczadach

Z Rzeszowa do Włoch. Wakacje nie są drogie

Tanie loty z Rzeszowa do Mediolanu sprawiają, że mieszkańcy Podkarpacia coraz częściej wylatują na włoskie wakacje. Ceny biletów zaczynają się już od około 60-150 zł w jedną stronę, co sprawia, że słoneczna Lombardia staje się dostępna niemal dla każdego. Ceny na miejscu tez mogą nas zaskoczyć, pogoda raczej na pewno nie, bo należy się liczyć z tym, że będzie słonecznie, albo upalnie. Mieszkańcy regionu chwalą się, że taniej polecieć z Jasionki do Włoch niż udać się pociągiem z Rzeszowa nad polskie morze.

W ostatnich dniach bardzo tanie bilety do Włoch sprzedawała jedna z tanich linii lotniczych. Dwie osoby mogły spokojnie polecieć do słonecznej Italii za mniej niż 400 zł w obie strony. Rzeszowianie masowo kupowali krótkie wakacje w tym mieście. Bezpośredni lot w bardzo dobrej cenie jest np. spod Rzeszowa do Mediolanu. Mediolan to nie tylko stolica włoskiej mody, ale też miasto z bogatą historią i sztuką.

Turyści mogą zwiedzić słynną katedrę Duomo, z której dachu rozciąga się widok na całe miasto, Galerię Vittorio Emanuele II - jedno z najstarszych centrów handlowych na świecie, a także zobaczyć „Ostatnią Wieczerzę” Leonarda da Vinci. W lipcu i sierpniu w Mediolanie panują wysokie temperatury - często od 28 do 33 stopni, a pogoda sprzyja zarówno zwiedzaniu, jak i wypoczynkowi nad wodą.

Jezioro Como zachwyca turystów

Tylko niespełna godzinę drogi od Mediolanu znajduje się perła północnych Włoch - jezioro Como. To idealna opcja na jednodniowy wypad lub kilka dni relaksu. W miasteczkach takich jak Bellagio, Varenna czy Como można spacerować wąskimi uliczkami, wypoczywać na plażach, korzystać z rejsów (od 2,50 euro za osobę) statkiem czy podziwiać wille z filmów i seriali. Kolejka na szczyt miasteczka, która jest ogromna atrakcją autystyczną i wjeżdża do miejsca gdzie rozpowszechniają się widoki na góry, kupując w kasie jeden bilet na którym możemy wjechać i wyjechać o dowolnej porze zapłacimy tylko 7 euro. Como przyciąga nie tylko pięknymi krajobrazami, ale też eleganckim, spokojnym klimatem.

Warto też zwrócić uwagę na ceny. W szczycie sezonu hotel w Sopocie, Kołobrzegu czy Mielnie potrafi kosztować 400–600 zł za noc w średnim standardzie. Tymczasem w okolicach Como lub w samym Mediolanie można znaleźć przyzwoity apartament lub pokój hotelowy już za 50–80 euro (ok. 220–350 zł) za noc. Dla wielu turystów różnica w cenie, przy znacznie większym zróżnicowaniu atrakcji, może być argumentem za wyborem Włoch.

Pod koniec lipca hotel za noc nad samym jeziorem Como w pierwszej linii brzegowej, ze śniadaniem w formie otwartego bufetu, dla 2 osób kosztował ok. 720 zł za dobę. Hotel w Mediolanie w tym samym czasie za jedną noc z bufetowym śniadaniem kosztował 550 zł na dobę hotelową dla dwóch osób. Porównując ten sam okres, w hotelu średniej klasy z 3 gwiazdkami w Bieszczadach kosztują od 150 do 250 zł za osobę/noc(za jedną osobę) w sezonie wysokim; w najdroższych okresach ceny mogą sięgać 250–400 zł. Średnia cena tygodniowa to ok. 303 zł za noc, weekendowo - 321 zł . Popularne lokalizacje jak Polańczyk, Solina, czy Ustrzyki Górne nie oferują najtańszych noclegów. Solina i Polańczyk to najdroższe rejony nad Jeziorem Solińskim. Domki letniskowe kosztują tam w granicach 250-550 zł/dobę, pokoje: 120-200 zł/dobę, a apartamenty 200-450 zł/dobę.

Sprawdziliśmy ceny jedzenia i napojów we Włoszech

Tylko w ostatnich tygodniach lato w Polsce nie rozpieszcza, a we Włoszech gdzie ceny są bardzo podobne słońce będzie niemal na pewno. Loty z Rzeszowa odbywają się kilka razy w tygodniu, co pozwala dopasować termin podróży do urlopu czy weekendowego wyjazdu. To doskonała okazja, by połączyć włoskie słońce, kulturę i wypoczynek nad jeziorem - bez konieczności wydawania fortuny. Nad Como za małe lody na patyku w różnych smakach zapłacimy ok. 1 euro, gałka lodów to ok. 3 euro, butelka wody w parku to koszt ok. 1,20 euro, a Coca-Coli 2.50.

Piwo o pojemności 0.33 litra dostaniemy już za ok 2,70 euro, a popularnego we Włoszech drinka (Aperol) możemy kupić od 3,50 do 12 euro w zależności od miejsca. Jadane przez Włochów panini kosztuje ok. 3 euro, a hamburgera dostaniemy już za 5,50 euro. Dla smakoszów kawy dobra informacja, espresso kupimy już za 1 euro, a cappuccino za 1,50 euro. Cappuccino w zestawie z popularnym rogalikiem możemy dostać już za 3,50 euro.

W sklepie gotową sałatkę z tuńczykiem, czy krewetkami kupimy od 2,50 euro, większą porcję za ok 6 euro. Orzechy tez można dostać już za miej niż 1 euro, a pół kg gotowych ciastek to koszt ok. 3,20 euro, zaś 100 gram świeżych oliwek to koszt ok. 2 euro. Makaron w restauracji kupimy już od 6 euro, tak samo jak pizzę (w zależności od miejsca i składników). Standardowa cena za duży posiłek z napojem dla jednej osoby to kosz ok. 16-18 euro.