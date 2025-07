Bieszczady jakich nie znacie! Otwarto kawiarnię z widokiem na Solinę, który zwala z nóg!

Kawiarnia w chmurach nad Soliną! Widoki, które zapierają dech w piersiach

To nie jest zwykła kawiarnia. To miejsce, gdzie natura spotyka nowoczesność, a klimat amerykańskich marzeń łączy się z surowym pięknem dzikiej przyrody Bieszczad. W słoneczne dni można stąd podziwiać bieszczadzkie szczyty w pełnej okazałości. Zachody słońca w tym miejscu zapierają dech w piersiach. Przychodząc tam mamy wrażenie, że ciepłe promienie słońca zachodzącego za horyzont, wpadają do naszej filiżanki i kąpią się w kawie na spodeczku. Przy deszczowej pogodzie, kiedy mgły otulają drzewa, las poniżej przypomina niemal tropikalną dżunglę rodem z Amazonii. Widok z trzech stron na Jezioro Solińskie czyni to miejsce jedynym w swoim rodzaju – nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Polańczyk nie ma piękniejszego punktu widokowego! O to, żeby było tak wyjątkowo dbało kilka osób, nad stroną techniczną projektu czuwał m.in. pan Władysław Koszałka.

Miejsce z duszą… Ameryki

Nieprzypadkowo kawiarnia nosi w sobie ducha USA. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o tych, którzy kochają klimat amerykańskich podróży, klasyczne fotografie z Nowego Jorku, Kalifornii czy Arizony oraz tęsknią za otwartymi przestrzeniami. Właściciele AMER-POL to ludzie, którzy są mocno związani ze Stanami Zjednoczonymi, więc zabrali trochę swojego amerykańskiego świata w serce Bieszczad, aby tchnąć tam amerykański luz i umieścić go w bieszczadzkiej ostoi. Ściany kawiarni zdobią starannie dobrane zdjęcia – od malowniczych pejzaży wielkiego Kanionu, przez nocne życie Nowego Jorku, aż po bezkresne drogi Route 66 i postacie, które wszystkim kojarzą się z Ameryką. Każde z nich to małe dzieło sztuki, które dodaje przestrzeni jeszcze więcej charakteru i uroku.

Kawa, sernik i wino z widokiem

Kawiarnia zachwyca nie tylko estetyką, ale też wyjątkową ofertą. Największym hitem już od pierwszych dni jest nowojorski sernik, wypiekany na miejscu według oryginalnej receptury, z puszystą strukturą i idealnym, maślanym spodem i ogromną ilością mokrego ciężkiego sera, posypany pistacjami. Podawany z sosem malinowym lub klasycznie – bez dodatków – stanowi niepowtarzalną przyjemność dla podniebienia. Dokładnie tak jak kochają go nowojorczycy. Ten sekretny sernik jest już niekwestionowanym hitem w restauracji znajdującej się po drugiej stronie ulicy-ATRIUM,własnością tych samych osób z wielką miłością do hotelarstwa, dobrego jedzenia i ciekawością świata. Ponadto ludzi, którzy pokochali Amerykę i to dzięki pracy w Stanach Zjednoczonych powstało przecudowne i urokliwe miejsce w sercu Bieszczad.

Do deserów serwowane są również znakomite wina pochodzące z Winnicy Widokowej – jednej z najpiękniej położonych winnic w Polsce, znajdującej się w miejscowości Kambornia, zaledwie kilkadziesiąt minut drogi od Soliny. Winnica ta słynie z doskonałej jakości win, produkowanych z pasją i miłością do bieszczadzkiej ziemi. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi i położeniu na południowych stokach, wina z Winnicy Widokowej mają unikalny smak – lekko mineralny, delikatny i pełen aromatu. W kawiarni serwowane są wyselekcjonowane roczniki białych i czerwonych win, które idealnie komponują się z deserami i widokiem zza szyb. Miłośniczką win z Winnicy Widokowej jest Matylda Krasowska, która wraz z Moniką Turek oraz Renatą Chorzępą tworzą Kawiarnię Widokową.

Obie zaznaczają, że obie te rzeczy niesamowicie pasuję, do siebie, a one same hołdują zasadzie, że trzeba pokazywać i promować to co nasze- bieszczadzkie- Przede wszystkim w miejscu, gdzie chcemy dać gościom trochę amerykańskiej wolności. Jedni uwielbiają jak słońce wpada im do kawy, inny jak odbija się w szkle z winem. U nas będzie to wszystko, okraszone najpiękniejszymi widokami w okolicy- zapewniała Matylda Krasowska. Na takiej wysokości, w samym sercu Bieszczad o obrazkowe widoki nie trzeba się martwić! Będą o każdej porze roku i przy każdej pogodzie...

Raj dla instagramerów i marzycieli

Kawiarnia Widokowa to miejsce to także spełnienie marzeń każdego miłośnika fotografii i estetyki. Właściciele kawiarni, podążając za światowymi trendami, zadbali o każdy detal – również ten wizualny. Wzdłuż przeszklonych ścian zaprojektowano szerokie parapety z poduszkami, na których można usiąść, wypić kawę, zjeść ciasto… i oczywiście zrobić to jedno jedyne zdjęcie, które zachwyci naszych obserwatorów w mediach społecznościowych. Dzięki panoramicznym oknom to prawdopodobnie najlepsze miejsce w Bieszczadach na Instagramowe zdjęcia z widokiem. Z każdej strony rozpościera się inna, równie spektakularna panorama – jezioro, góry, lasy i niebo, które codziennie wygląda inaczej.

Co ważniejsze, goście kawiarni mogą delektować się pysznościami przy wielkich oknach z widokiem, ale wyjść na taras widokowy położony na dachu budynku. Tam horyzont nie ma końca. 360 stopni panoramy zapierającej dech w piersiach. Tam fotografowie będą mogli się wykazać. Nic nie ogranicza wyobraźni, widoków nie obserwujemy przez szybę. Tam dotykamy natury gołym okiem. Usiąść w tym miejscu będzie mógł każdy kawiarniany gość który zawita na ul. Zdrojową w Polańczyku. To z tego tarasu możemy mieć najpiękniejsze bieszczadzkie zdjęcia. Czy to z jeziorem, czy z górami, jeśli chcemy wśród koron drzew na tle nieba- też się uda. Widok na Zaporę solińską jest tam, aż z trzech stron- nigdzie indziej w Bieszczadach nie ma takiego krajobrazu na tarasie!

Kawiarnia dla każdego

Choć miejsce wydaje się ekskluzywne i wyjątkowe, zostało stworzone z myślą o wszystkich.Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym podróżnikiem, rodziną z dziećmi, miłośnikiem dobrej kawy czy po prostu szukasz chwili oddechu i piękna – ta kawiarnia jest dla odwiedzających Bieszczady i chcących spojrzeć z góry na Zalew Soliński. Kawiarnia Widokowa w AMER-POL została dopiero co otwarta dla gości. Matylda Krasowska zapewnia, że to nie tylko punkt gastronomiczny – to doświadczenie, emocja i wizualna uczta. -To miejsce, które łączy smak, widok i ducha przygody w jedną, wyjątkową całość. Jeśli marzysz o chwili wytchnienia na najwyższym poziomie – dosłownie i w przenośni – koniecznie zajrzyj do naszej kawiarni w chmurach i nie zapomnij o zdjęciu! Twój feed Ci za to podziękuje!- zapewniała. Ciężko się nie zgodzić. A jeśli latem jest tak pięknie to jesienią wśród kolorowych liści będzie jeszcze bardziej bajecznie!

