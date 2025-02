Znajdą dom?

Psy jak niedźwiadki szukają domu. Potrzebują wielkiego serca

Pięć uroczych suczek: Wanda, Eliza, Róża, Sonia i Klara czeka na adopcję. "Dziewczynki" mają po dwa miesiące i będą naprawdę duże. Weterynarze zakładają, że to psiaki, które mogą wyglądem nawiązywać do owczarka podhalańskiego. Potrzebują podwórka do biegania i wielkiego serca, które je pokocha.