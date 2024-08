i Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.

Zmiany od października

Rodzice w Rzeszowie się ucieszą. Miejskie żłobki "prawie" za darmo

Dobre wieści dla rodziców, którzy posyłają swoje dzieci do miejskich żłobków w Rzeszowie. Od października miejskie żłobki będą bezpłatne. Rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie dziecka. Jak informują urzędnicy, ma to związek z wchodzącym w życie programem Aktywny Rodzic, ale konieczny jest wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.