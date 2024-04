JAK PIĘKNIE!

Rodzina pięcioraczków już w Tajlandii. Pokazali dom z basenem

sz 5:30

Rodzina pięcioraczków z Horyńca nareszcie dotarła do upragnionej Tajlandii! Pomysł o przeprowadzce pojawił się całkiem niedawno, jednak pani Dominika i pan Vincent nie tracili ani chwili i rozpoczęli intensywne przygotowania, by w Wielkanoc wyruszyć w długą podróż. Teraz rodzice pięcioraczków po przylocie do Tajlandii pokazali piękny dom z basenem. Zobacz zdjęcia.