Magdalena K. (20 l.) w mediach społecznościowych zaznaczyła, że jest modelką. Kobieta zamieszkała w domu rodzinnym swojego narzeczonego Artura K. (25 l.) we wsi Łubo Opoce w powiecie jasielskim. To tam miał rozegrać się dramat malutkiej Nadii. Śledczy ustalili, że rodzice mogli znęcać się nad dzieckiem od dnia jej urodzenia tj. od 21 czerwca 2023 roku. Sprawa wyszła na jaw, kiedy rodzice przywieźli do jasielskiego szpitala niemowlaka ze śladami pobicia. Dziewczynka miała mieć złamana nóżkę, rączkę i urazy głowy, oraz liczne zasinienia i otarcia na skórze. Z jasielskiego szpitala została przewieziona do specjalistycznej placówki w Rzeszowie. Obecnie, jak poinformowało Radio Zet, dziewczynka w ciężkim stanie przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Podkarpackie. Skatowana Nadia trafiła do szpitala. Jej rodzice zostali aresztowani

To personel medyczny powiadomił policję o możliwym znęcaniu się nad dzieckiem. Policja jeszcze w szpitalu zatrzymała matkę, ojciec trafił do aresztu później. Nadia musiała przejść operację, obecnie pozostaje w szpitalu, a Sąd Rejonowy w Jaśle zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla obojga rodziców.

Rodzina miała zostać objęta procedurą niebieskiej karty. Beata Matuszyk, kierownik GOPS w Gminie Tarnowiec, przyznała, że informacja o realizację niebieskiej karty wpłynęła 16 października, a 17 już pracownik GOPSu rozmawiał z rodziną. - Pani Magdalena dwa tygodnie temu wyprowadziła się ze wsi Łubo Opoce od pana Artura i wróciła do swojej rodzinnej wioski tj. Łajsce. We wdrażanej procedurze nie było żadnej informacji o przemocy wobec dziecka, a o tej pomiędzy partnerami - powiedziała Matuszyk.

Magdalena K. miała częściowo przyznać się do zarzucanych jej czynów, ojciec zaprzeczył jakoby miał znęcać się nad córeczką.

