Wójt romansował z pracownicą, ale się nad nią nie znęcał! Sąd nie ma wątpliwości

W piątek, 2 sierpnia przed Sądem Rejonowym w Przemyślu zapadł wyrok ws. Wójta Gminy Medyka - Marka I. Prokuratora zarzucała wójtowi, że ten znęcał się nad swoją podwładną Anną O. przez kilkanaście miesięcy w ten sposób, że nękał ją połączeniami telefonicznymi oraz wiadomościami tekstowymi o różnych porach dnia i nocy, wyzywał ją, twierdził, że jest chora psychicznie, rzucał w jej kierunku dokumentami, obrażał ją, groził jej, a także naruszał jej nietykalność cielesną dotykając ją bez jej zgody oraz izolował od innych pracowników, co w końcu doprowadziło pokrzywdzoną do targnięcia się na swe życie.

Zobacz także: Była pracownica opowiadała o romansie z wójtem. „Byłam jego własnością!”

Według ustaleń prokuratury, Marek I. miał też naruszyć prawa pracownicze pokrzywdzonej urzędniczki. Wójt miał jej m.in. wydawać polecenia, które w swej formie i treści uwłaczały godności pracownika i człowieka, bezpodstawnie opóźniać wypłatę nagrody i podwyżki, a także grozić jej nieudzieleniem urlopu i zwolnieniem z pracy. Wójt nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

Wyrok dla Wójta Medyki Marka I. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sędzia Tomasz Kuźma prowadzący sprawę uznał, że wójtowi nie można przypisać winy za żadne z zarzucanych mu przez prokuraturę czynów. Jednak obnażył, iż bez wątpienia wójt utrzymywał relację intymną ze swoją podwładną, czemu 66-latek od początku zaprzeczał. Anna O. pracująca w Urzędzie Gminy Medyka otwarcie mówiła o głębokim uczuciu jakie łączyło ją z wójtem. Kobieta rozstała się ze swoim mężem, wójt tego nie zrobił pozostając w związku małżeńskim. To miało spowodować rozłam w pożyciu intymnym i bliskiej burzliwej relacji wójta z podwładną.

Sędzia w ustnym uzasadnieniu uniewinniającego wyroku mówił: - Ocena materiałów przedstawionych sądowi nie pozwoliła na stwierdzenie, że doszło do znęcania jak również uporczywego naruszania praw pracowniczych Anny O.(…) Na podstawie tego materiału dowodowego można ustalić następującą sekwencje wydarzeń. Pani Anna O. została zatrudniona w Urzędzie Gminy Medyka niejako po znajomości, bo oskarżony przyznawał, że po rozmowie z tatą pokrzywdzonej, ta została zatrudniona na stanowisku w urzędzie. Następnie zawiązała się pomiędzy nimi relacja, która początkowo była relacją koleżeńską, później przerodziła się w relację intymną, romantyczną jakby jej nie nazywać, na pewno nie była to relacja zawodowa.

- Pokrzywdzona w styczniu 2021 roku wzięła rozwód ze swoim mężem. Już wtedy pozostając w relacji intymnej z oskarżonym. Po tym rozwodzie (…) oczekiwała od oskarżonego, że i on podejmie jakieś działania, żeby być razem. Oskarżony nie wziął rozwodu ze swoją żoną (…), jednak w dalszym ciągu utrzymywał relacje pozamałżeńskie z pokrzywdzoną. W tym czasie oskarżony i pokrzywdzona regularnie korespondują ze sobą, wymieniają ze sobą czułości, telefonują do siebie (…) - wyjaśniał sędzia Tomasz Kuźma, który uznał również, że Anna O. nie dopuściła się próby samobójczej przez Marka I.

- Relacja pomiędzy pokrzywdzoną, a oskarżonym była oparta na emocjach i to emocjach gwałtownie wyrażanych. Ci lidzie się w tych SMS-ach kłócą, wyzywają nawzajem od szmat, kur**arzy, syfów. Grożą sobie nawzajem po czym np. przechodzą do dyskusji nt. zakupów i tego jak spędzą czas wspólnie (…) .Pokrzywdzona w okresie objętym oskarżeniem pisze do oskarżonego wiadomości po północy nabijając się z żony oskarżonego, wielokrotnie wyraża zazdrość, wyzywa oskarżonego. Oskarżony nie jest jej dłużny. W okresie objętym zarzutem pokrzywdzona wyraża miłość w stosunku do oskarżonego. Pokrzywdzona wyraża zawoalowane propozycje zbliżeń, tęsknotę. Ponadto wysyła wiadomości do małżonki oskarżonego. Nie będę ich cytował, ale to treści wulgarne - tłumaczył sędzia.

– To nie są słowa, które powinny padać pomiędzy dorosłymi ludźmi. Przypominają relację nastolatków, które nie potrafią zaspokoić swoich popędów i nie potrafią w racjonalny sposób dojść do tego, w jaki sposób ułożyć swoje relacje z innymi ludźmi - sędzia cytował wiadomości, w których pokrzywdzona najpierw wyzywała oskarżonego wulgaryzmami, a następnie pisała do niego: -„ Przywieź zakupy to wyjdę”, „Zadzwoń jak będziesz”. Przecież to jest dziecinada, a nie znęcanie się - skomentował Kuźma.

Wójt miał prosić pokrzywdzoną o wysyłanie intymnych zdjęć, ta to robiła. Sędzia też przywołał sytuację, kiedy wójt z żoną pojechał na wakacje do Albanii. Wówczas Anna O. miała być wściekła na niego. Kiedy oskarżony był już na tym urlopie ciągle prowadził regularną korespondencję z pokrzywdzoną, być może uciążliwą.

- Pokrzywdzona w pewnym momencie nie wytrzymuje i podejmuje decyzję, że zamierza coś z tym zrobić i co robi? Nie idzie na policję, do prokuratury, tylko do ludzi, którzy są w konflikcie z oskarżonym, bo wie że to mu zaszkodzi (…). Sąd przytoczył też kwestię nagrań mp3 z urzędu gminy, na których raz słychać jak pokrzywdzona mówi do oskarżonego „przestań, nie dotykaj mnie”, a następnie jest nagranie w którym słychać jak oskarżony całuje się z pokrzywdzoną. Czasem pokrzywdzonej nie przeszkadzało, że oskarżony ją dotykał i całował, a czasem przeszkadzało. Taka to była ta relacja - skwitował sędzia.

Podczas ustanego uzasadnienia wyroku sędzia Tomasz Kuźma zaznaczał również, że prokuratura powinna zbadać inną sprawę dotyczącą wójta. Chodzi o słowa, które ten przytoczył w swoich zeznaniach, że pomagał jak ktoś do niego przychodził i jak była taka potrzeba, to miała dać zatrudnienie. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokurator Anna Niżnik-Hop nie zgadzała się z tym postanowieniem sądu zapowiedziała złożenie apelacji.