16 pażdzienrika do GOPSu w Gminie Tranowiec wpłynela informacja dotycząca przemocy pomiędzy Magdaleną K. i Arturem K.Rodzicami malutkiej Nadii, jednk to dziewczynka ucierpiała najbardziej

Dramat dziecka

Dramat 4-miesięcznej Nadii. Rodzice katowali maleństwo od urodzenia? Wpłynął akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa w Jaśle skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko rodzicom, dzisiaj kilkumiesięcznej Nadii, która w październiku ubiegłego roku w ciężkim stanie, z obrażeniami ciała trafiła do rzeszowskiego szpitala. Zdaniem prokuratury rodzicie katowali Nadię od urodzenia do 4 miesiąca życia! Artur K. i Magdalena K. odpowiedzą za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim dzieckiem.