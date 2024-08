relacja

Speedland Festiwal Krosno przyciągnął tłumy. Niesamowite show

Speedland Festiwal w Krośnie to wyjątkowe motoryzacyjne wydarzenie, na które fani czekają cały rok! Miniony weekend to dwa dni przepełnione niesamowitym show, zapachem palonych opon i blaskiem supersamochodów. Jak co roku, wydarzenie to przyciągnęło tłumy oglądających.