"Spotkania" w ogrodzie Letniego Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie. Wyjątkowa wystawa Tadeusza Poźniaka

Tadeusz Poźniak to znany rzeszowski fotograf. Fotografia, to dla niego zarówno największa życiowa pasja, jak i zawód. Jest laureatem wielu konkursów, a jego prace były wielokrotnie publikowane w regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach albumowych, książkach oraz w prasie. Właśnie mija 25 lat pracy autora, stąd pomysł na podsumowanie działalności.

- Postanowiłem podsumować 25 lat mojej pracy zawodowej nowym projektem fotograficznym. Uciekłem w ten sposób od rozterek, co wybrać z tych wszystkich setek tysięcy fotografii, które w różnych miejscach – czasopismach, albumach, a także na wystawach - były już przecież prezentowane. Jubileusz to czas świętowania. Największa radość, to możliwość dzielenia się z najbliższymi tym, co jako fotografowi w codziennej pracy sprawia mi najwięcej przyjemności - portretem. Portret uznawany jest za sztukę trudną, bo trzeba wydobyć w nim rysy ludzkiego charakteru, uchwycić ważny szczegół osobowości. Każdy człowiek ma swoją niepowtarzalną historię, doświadczenia i przeżycia, za którymi kryje się wiele emocji i uczuć. Fotograf decyduje, które z nich pokazać - zaznacza Tadeusz Poźniak.

Wernisaż wystawy fotografii Tadeusza Poźniaka pt. “Spotkania”, prezentowanej w przestrzeni ogrodu Letniego Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie / Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie odbędzie się w piątek (6 października 2023) o godz. 16.30. Wstęp wolny. Wystawę będzie można oglądać do 11 listopada.

- Osoby prezentowane na wystawie to osoby, które były w jakiś sposób obecne na mojej drodze życia zawodowego. Zostawiły nie niej własny, niepowtarzalny ślad. Teraz ponownie stanęły przed moim obiektywem, a ja starałem się robić wszystko, aby na nowo je odkryć. Podziwiam je. Mają takie umiejętności i talenty, których brakuje mnie samemu. To mój wyraz szacunku. Realizując ten projekt zdałem sobie sprawę, że jakaś cząstka mnie jest w każdym z tych portretów - mówi autor.

Wydarzenie jest częścią projektu “Patrz!Szeroko - V Rzeszowski Weekend Fotografii” dofinansowanego z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

