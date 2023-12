Świąteczny dramat koło Przemyśla. Ofiara podtrucia trafiła do szpitala

Dramat w drugi dzień świąt w Kaszycach koło Przemyśla. Jedna osoba trafiła do szpitala

We wsi Kaszyce na Podkarpaciu doszło do tragedii w drugi dzień świąt. Około godziny 13 we wtorek 26 grudnia straż pożarna otrzymała zgłoszenie o ofierze podtrucia czadem. Według ustaleń portalu Nowiny24 poszkodowaną jest 24-latka, a do zatrucia tlenkiem węgla doszło przez piecyk gazowy w łazience. Kobieta została przewieziona na badania do szpitala.

"Miejscowe zagrożenie. Pomiar tlenku węgla. Jedna osoba z objawami podtrucia tlenkiem węgla została zabrana przez ZRM do szpitala na badania. Działania zakończono po około godzinie." czytamy na stronie OSP w Orłach.

To kolejny przypadek zatrucia czadem na Podkarpaciu. W Górkach syn po wejściu do mieszkania odkrył, że jego rodzice leżą nieprzytomni na podłodze, a szybka reakcja uratowała ich przed śmiercią. Sezon grzewczy sprzyja tego rodzaju wypadkom. "Pamiętajmy, że do tragedii bardzo łatwo może dojść w niewietrzonych pomieszczeniach. Zaklejanie kratek wentylacyjnych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych, zwiększa ryzyko zatruć. Problem z czadem narasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy dogrzewamy się paląc w kominkach czy piecach. Pamiętajmy o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla i właściwie zabezpieczmy nasze domy i mieszkania, pozwoli to ochronić nasze życie oraz życie naszych bliskich." apelowała policja z Mielca.

