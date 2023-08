Szczepan w rozpędzonym BMW wjechał w rodzinę. Tak pożegnali 20-latka. Morze łez

Tragedia

Szczepan wjechał w rodzinę rozpędzonym BMW. Tak pożegnali 20-latka. Morze łez

Szczepan, który miał zaledwie 20 lat wsiadł do swojego BMW i we wsi Mała pod Ropczycami na łuku drogi stracił panowanie nad autem i z impetem wjechał w rodzinę. Do szpitala trafili wszyscy podróżujący samochodem, w które uderzył niedoświadczony kierowca. On sam zginął na miejscu. Bliscy odprowadzili go na miejsce wiecznego spoczynku.