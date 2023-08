Szczepan zginął w wypadku. 22-latek zderzył się z drugim BMW

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (17 sierpnia 2023) po godz. 9.00 w miejscowości Mała na Podkarpaciu. Dwa samochody marki BMW zderzyły się czołowo.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-letni kierujący BMW, mieszkaniec gminy Wielopole Skrzyńskie, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka BMW, którym podróżowały cztery osoby - informowała podkarpacka policja po wypadku.

Mała. W wypadku BMW zginął 22-latek

Życia zaledwie 22-letniego Szczepana nie udało się uratować. To mieszkaniec gminy Wielopole Skrzyńskie. Kierująca drugiego BMW i trójka pasażerów - w tym dwoje dzieci - trafili do szpitala.

W miejscowości Mała nikt o 22-latku nie mówi źle. Każdy napotkany mieszkaniec zaznacza, że doszło do strasznego dramatu. Wspominali, że Szczepan: "Czasem jeździł szybciej". W miejscu, w którym doszło do wypadku jest ograniczenie prędkości do 50 km/h. Nieopodal mieszczą się domy.

