Szok, co zrobili za 500 zł długu. Podpalenia to jedno. Aresztowano trzy osoby

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Łańcut. We wrześniu mężczyźni zarzucili pokrzywdzonemu kradzież kwoty 500 zł. Wtedy ruszyła lawina dramatycznych wydarzeń.

- Chcąc wymusić zwrot tych pieniędzy, zaczęli stosować wobec niego przemoc fizyczną, zadając mu uderzenia. W kolejnych dniach sprawcy eskalowali agresję – jeden z nich kierował groźby popełnienia przestępstwa pod adresem osoby najbliższej dla pokrzywdzonego – informuje prokurator Krzysztof Ciechanowski rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

To jednak nie wszystko. Jak ustalili śledczy, 1 października 2026 roku podejrzani mieli się udać na posesję pokrzywdzonego. Zniszczyli ule i dokonali podpalenia.

- Podejrzani udali się na posesję zamieszkiwaną przez pokrzywdzonego, gdzie zniszczyli ule oraz wybili szyby w budynku gospodarczym. Następnie podpalili drzwi tego obiektu. Ponieważ budynek gospodarczy bezpośrednio przylegał do domu mieszkalnego, mężczyźni sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu mieszkańców. Katastrofy udało się uniknąć wyłącznie dzięki natychmiastowej reakcji domowników, którzy stłumili ogień – przekazuje prokurator Ciechanowski.

Wartość strat oszacowano na 19 500 zł.

To nie wystarczyło 36-letniemu Maksymilianowi C., który miał w nocy z 3 na 4 października 2026 roku podpalić inny budynek gospodarczy, który był bezpośrednio połączony z domem jednorodzinnym.

- Wewnątrz budynku mieszkalnego przebywało w tym czasie kilka osób, w tym była żona podejrzanego. Ogień zaczął się dynamicznie rozprzestrzeniać, stwarzając realne zagrożenie dla życia domowników. Jedna z osób w porę zauważyła niebezpieczeństwo i zaalarmowała służby ratunkowe – informuje prokurator.

Straty oszacowano na 100 000 zł.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty: wymuszenie zwrotu wierzytelności przy użyciu przemocy lub groźby, zniszczenie mienia, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w postaci pożaru oraz zniszczenie mienia. Maksymilian C. usłyszał dodatkowo zarzut sprowadzenia katastrofy w postaci pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach oraz zniszczenie mienia.

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów jedynie w części. Jak przekazuje prokuratura, podczas składania wyjaśnień, każdy z nich próbował bagatelizować swój udział.

Okazało się, że wszyscy trzej mężczyźni byli już wcześniej karani sądownie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zarzucenie jednemu z podejrzanych działania w warunkach powrotu do przestępstwa (tzw. recydywy).

Mężczyźni zostali aresztowani na okres trzech miesięcy, a śledztwo ma charakter rozwojowy.