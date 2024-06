Tajemnicze okoliczności śmierci Jerzego Krzanowskiego. "Komunikat prokuratury może oznaczać dwie rzeczy"

Prokuratura stara się odpowiedzieć na pytanie: jak zginął biznesmen Jerzy Krzanowski? 54-latek został znaleziony martwy w niedużej odległości od swojego domu. Wcześniej policja wydała komunikat o zaginięciu przedsiębiorcy. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok Jerzego Krzanowskiego, a po zakończeniu autopsji prokuratura w Krośnie wydała bardzo lakoniczny komunikat. Rzeczniczka prokuratury powiadomiła, że zostały zlecone dalsza badania, a opinia sekcyjna zostanie sporządzona dopiero po ich przeprowadzeniu i uzyskaniu wyników tych badań.

- W dniu 10 czerwca 2024 r. w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie została przeprowadzona sekcja zwłok Jerzego Krzanowskiego. Opinia sekcyjna zostanie sporządzona w późniejszym terminie po przeprowadzeniu wszystkich badań zleconych przez Prokuraturę Rejonową w Krośnie. Dalsze informacje w sprawie udzielane będą po wpłynięciu opinii - przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

W rozmowie z "Faktem" adwokat Piotr Kaszewik ocenił, że taki komunikat prokuratury mógł być spowodowany jedną z dwóch przyczyn.

- Komunikat prokuratury może oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, enigmatyczność stanowiska prokuratury może być wynikiem tego, że ze względu na tzw. dobro postępowania prokuratura widzi potrzebę nieujawnienia szczegółowych informacji. Może to mieć związek np. z planowanymi dalszymi czynnościami śledztwa, które mogą zmierzać, np. do ustalenia kręgu osób podejrzanych i przeprowadzenia ich skutecznych zatrzymań. Chociaż nie chcę wprowadzać atmosfery sensacji, muszę zauważyć, że czasami może mieć miejsce sytuacja, w której ze względu na rozwojowy charakter sprawy śledczy nie chcą ujawnić opinii publicznej szczegółów, które mogą utrudnić postępowanie i ułatwić ucieczkę potencjalnym przestępcom. (...) Czasami samo przeprowadzenie wstępnych czynności sekcyjnych nie pozwala na ostateczne ustalenie przyczyny zgonu. W takich wypadkach potrzebne są dalsze badania laboratoryjne — m.in. pobierane są wycinki narządów wewnętrznych do badań histopatologicznych, a także próbki krwi, moczu do badań toksykologicznych. Są to badania, które wymagają nieco dłuższego oczekiwania na wyniki — a dopiero ich uzyskanie pozwala lekarzom ustalić ponad wszelką wątpliwość to, co było bezpośrednią przyczyną śmierci - powiedział "Faktowi" mec. Piotr Kaszewiak. Poniżej dalsza część artykułu.

Kim był Jerzy Krzanowski?

Jerzy Krzanowski był jednym z najbogatszych Polaków i jednym ze współzałożycieli firmy Nowy Styl. Założył ją wraz z bratem Adamem. Spółka jest jednym z największych w Europie producentów mebli biurowych. Firma zasłynęła m.in. produkcją krzesełek na mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2022 r. w Katarze. To zresztą niejedyny związek Krzanowskiego z futbolem. Biznesmen w 2021 r. wspólnie z Robertem Lewandowskim otworzył w Warszawie lokal gastronomiczny o nazwie Nine’s Restaurant & Sports Bar. "Dziewiątka" w nazwie lokalu nawiązuje do numeru, który na koszulce nosi kapitan polskiej reprezentacji.

Jerzy Krzanowski miał 54 lata. Mieszkał w Krościenku Wyżnym. Jego związki z firmą Nowy Styl zakończyły się dość niespodziewanie na początku 2023 r. Wówczas przedsiębiorca zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu spółki, a udziały w niej przekazał swoim dwóm córkom. Kilka lat temu Krzanowski został zatrzymany przez CBA w związku z zarzutem korupcyjnym. W lutym tego roku prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Zdaniem śledczych Krzanowski udzielił byłej wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysły Patrycji Z. korzyści majątkowych w postaci opłacenia pobytu w posiadłości wypoczynkowo-rekreacyjnej, sfinansowania pobytu w Dubaju, opłacenia wejściówki do loży VIP na zawody żużlowe Grand Prix oraz w postaci alkoholu. W zamian Patrycja Z. miała - według śledczych - podczas oficjalnych spotkań prezentować ofertę firmy Krzanowskiego, promować jej produkty oraz umawiać spotkania prezesa tej firmy z przedstawicielami innych firm.

