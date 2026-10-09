Tak pożegnano ppłk. Tadeusza Lutaka. Miał 109 lat. „Najważniejsi dla Niego byli ludzie”

Tadeusz Lutak zmarł jako najstarszy mężczyzna w Polsce. Urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej koło Strzyżowa (Podkarpackie).

W 1939 roku brał w kampanii wrześniowej. Służył pod rozkazami gen. Stanisława Maczka. Był również zaangażowany w działalność konspiracyjną - w Związku Walki Zbrojnej, a później dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej w Strzyżowie. Znany pod pseudonimem „Pancerz” , brał udział w akcjach sabotażowych. Kiedy przymusowo pracował przy budowie schronu kolejowego w Strzyżowie, a jego plany techniczne zdobył dla AK.

W czwartek 8 października w kościele pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie pożegnano ppłk. Tadeusza Lutaka.

- Pożegnaliśmy śp. ppłk. Tadeusza Lutaka ps. „Pancerz” - żołnierza, patriotę i człowieka wielkiego serca, który przez całe życie pozostał wierny wartościom, którego życie było pięknym świadectwem wierności Polsce. W pamięci naszej pozostanie jako człowiek niezwykle skromny. Najważniejsi dla Niego byli ludzie, potrafił słuchać, wspierać i inspirować. Miał w sobie spokój człowieka, który wie, że przeżył życie zgodnie z własnym sumieniem – napisała wojewoda podkarpacka, Teresa Kubas-Hul.

Podpułkownik spoczął na cmentarzu św. Michała w Strzyżowie.