Temperatury w dół, ale w tej części Polski nadal upalnie i burzowo! [Prognoza IMGW na 14.07.2024]

Prognoza IMGW. Taka będzie pogoda w niedzielę, 14.07.2024

W niedzielę (14 lipca) - jak prognozuje IMGW - "Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia, na wschodzie będzie zalegała strefa chłodnego frontu atmosferycznego". - Nad zachodnią połowę kraju napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie, krańce południowo-wschodnie pozostaną w zwrotnikowym powietrzu - czytamy w komunikacie.

Noc z soboty na niedzielę (13/14 lipca) pogodne w zachodniej i północnej Polsce. Tam bez opadów, jednak na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także burze i lokalny grad. W czasie burz suma opadów do 25 mm, na południu lokalnie do 40 mm. W nocy na termometrach od 12-13°C w rejonach podgórskich Sudetów i miejscami na północnym zachodzie kraju. Najcieplej na południowym wschodzie, do 20°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty, nad samym morzem w porywach miejscami do 60 km/h, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, a początkowo lokalnie do 80 km/h - prognozuje IMGW.

Prognoza IMGW 14.07.2024. Niedziela upalna i burzowa na południowym wschodzie

W niedzielę (14 lipca) nadal burzowo i deszczowo, przede wszystkim we wschodniej i południowej Polsce. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, na południowym wschodzie lokalnie do 50 mm. Miejscami grad. Najchłodniej na północy, gdzie termometry wskażą 23-24°C. Nad samym morzem nawet 21°C. W centrum około 26°C. Upalnie na południowym wschodzie, tam do 31°C. - Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h - przewiduje IMGW.

Po weekendzie nadal ciepło, z temperaturami w granicach 25-30°C w ciągu dnia. Niestety, znowu mogą wystąpić gwałtowne burze.