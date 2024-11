Tina próbuje wrócić do pełnej formy. Wdrożono laseroterapię. "Całkowicie bezbolesna i relaksująca dla zwierzaka"

Cztery wygrane w Eurojackpot w Polsce. To do mieszkańców tych miast trafi duża kasa!

Tina to uroczy psiak pochodzący z pseudohodowli. Suczka w młodym wieku doznała urazu biodra i przez lata nie mogła się normalnie poruszać na czterech łapach. Gdy trafiła do Fundacji Ada w Przemyślu (woj. podkarpackie) przeszła operację ortopedyczną i teraz przechodzi proces rehabilitacji. Tinka wraca do zdrowia bardzo szybko, bo zastosowano u niej m.in. laseroterapię. - Dzięki działaniu lasera zmniejsza się stan zapalny, redukują obrzęki i przyśpiesza gojenie się tkanek. Co ważne, laseroterapia jest całkowicie bezbolesna i relaksująca dla zwierzaka. Po laseroterapii zwierzak nie tylko szybciej się regeneruje, ale jest też mniejsze ryzyko powikłań - tłumaczyli weterynarze z Lecznicy Ada. Psiak podczas laserowych sesji siedzi na kolanach weterynarza i dostaje specjalne okulary. Dzięki laseroterapii rehabilitacja i powrót do pełnej sprawności jest o wiele szybsze.

