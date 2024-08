To, co zrobił 13-latce nie mieści się w głowie! Zarzuty i areszt dla 29-latka z Kielc!

Zagrała kameralny koncert na wyspie w parku. Ludzie oszaleli! To było widowisko

Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie poinformował o szczegółach dramatu, do którego doszło w stolicy Podkarpacia. Prokurator przedstawił 29-letniemu mieszkańcowi Kielc zarzut popełnienia zbrodni przeciwko małoletniej poniżej 15 roku życia, tj. przestępstwa z art. 197 § 4 k.k. - Przedmiotowe zdarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych, 29 lipca bieżącego roku w Rzeszowie, w Parku Sybiraków. Paweł M. będąc pod wpływem alkoholu, grożąc 13-letniej mieszkance Rzeszowa wyrządzeniem krzywdy, doprowadził ją do obcowania płciowego, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia - powiedział Ciechanowski i przypomniał, że w piątek (2 sierpnia) zatrzymano Pawła M. na terenie Kielc. Następnego dnia 29-latkowi przedstawiono zarzut popełnienia zbrodni z art. 197 § 4 k.k. - Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które korespondują z dotychczas zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym - przekazała prokurator.

W poniedziałek (5 sierpnia 2024) przesłuchano pokrzywdzoną 13-latkę przy udziale psychologa. W toku czynności okazano tablicę poglądową, na której rozpoznała ona podejrzanego. Prokurator Krzysztof Ciechanowski przekazał, że Paweł M. był dotychczas wielokrotnie karany m.in. za przestępstwa kradzieży z włamaniem, niszczenia mienia oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za zarzucone przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.