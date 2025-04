Przyjechali do Rzymu, by spędzić tu święta. Śmierć papieża była dla nich zaskoczeniem

W wielkanocny poniedziałek najpierw wszyscy usłyszeli informacje o śmierci papieża Franciszka. Drugi dzień świąt to czas, kiedy w Gminie Tryńcza odbywają się wielkie parady turków. "Turki" to popularna nazwa używana w niektórych regionach Polski na straże grobowe, które strzegą symbolicznego grobu Chrystusa w okresie wielkanocnym. Są to zazwyczaj grupy młodych mężczyzn lub strażacy, którzy zakładają specjalne stroje, często inspirowane mundurami wojskowymi, ale również nawiązujące do tradycyjnych ubrań. W wielu miejscowościach wraz z turkami paradują lokalni muzycy, chóry, strażacy, grupy akrobatyczne, mażoretki czy orkiestry.

W Gniewczynie Łańcuckiej paradę turków wzbogacała orkiestra. Uroczysty przemarsz do kościoła nagle przerwała tragedia. Msza miała być o godzinie 11. Gdy turki wraz z orkiestrą szli droga krajową nr 835, nagle, w okolicach przystanku autobusowego, położył się na drodze jeden z muzyków - pan Andrzej, który grał na wielkiej tubie tenorowej.

- Nikt nie wiedział co się stało, Andrzej położył się na drodze i początkowo oddychał. Jeszcze się skarżył na ból brzucha. Zaraz zadzwoniliśmy po pogotowie. Ratownicy go reanimowali, ale jak już przyjechało pogotowie to nie było z nim kontaktu. Zaraz potem spadła na nas wiadomość, że nasza orkiestra straciła wspaniałego muzyka. Nie udało mu się pomóc. Serca Andrzeja się zatrzymało - mówił kolega z orkiestry.

Pan Andrzej miał 73 lata. Kochał muzyką, a granie dawało mu mnóstwo radości. – Oddany człowiek, społecznik. Wspaniały przyjaciel i kolega. Znałem go bardzo długo. Zawsze pomocny, gotowy do działania i współpracy. Nigdy nie odmówił wsparcia i podania ręki drugiemu człowiekowi. We wszystko co robił angażował się całym sobą. To dla nas straszna tragedia. Wielkanoc to czas, kiedy katolicy świętują zmartwychwstanie Chrystusa, a Andrzej odszedł do Pana razem z naszym papieżem. Tego samego dnia. Robiąc to co kochał, bo przecież parę chwil przed śmiercią grał jeszcze na tubie z orkiestrą. To wielka starta dla całej naszej społeczności - mówił poruszony wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch.

Na miejscu, oprócz pogotowia ratunkowego pojawiła się policja i prokuratura, ale śledztwa ws. śmierci muzyka nie będzie. - Ciało zostało przekazane rodzinie. Nie będą prowadzone żadne dodatkowe czynności. Zgon nastąpił z przyczyn naturalnych - przekazała Justyna Urban z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Pana Andrzeja, który zmarł w Wielkanocny Poniedziałek w wieku 73 lat, żegnały lokalne organizacje. Pierwsza wiadomość o śmierci przekazała Grupa parafialna RAM działająca przy parafii p.w. św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej. - Dziś, w Poniedziałek Wielkanocny, naszą parafię dotknęły dwa bolesne wydarzenia. Zmarł Ojciec Święty Franciszek. Na chwilę świat zatrzymał oddech – odeszła osoba, która dla wielu była duchowym przewodnikiem i autorytetem. Tego samego dnia podczas służby w orkiestrze parafialnej niespodziewanie zasłabł i zmarł pan Andrzej (…) – wieloletni członek naszej orkiestry, oddany i szanowany człowiek. Niech dobry Bóg ma ich obu w swojej opiece. W związku z tym, nie odbyła się dziś tradycyjna parada Turków. Hołd oddano w inny sposób – poprzez marsz oraz figurę krzyża wykonaną przez Turków-czytamy.

Zmarłego muzyka żegnają tez inni muzycy, pani Marta, która śpiewa i gra na instrumentach napisała: "Odszedł człowiek o wrażliwej duszy. Graj Panu w wieczności".

Turki zamiast parady maszerowali wokół kościoła z orkiestrą grającą marsze żałobne, potem mężczyźni maszerując utworzyli wielki znak krzyża, oddając hołd papieżowi, oraz zmarłemu panu Andrzejowi. Uroczystości pogrzebowe muzyka odbędą się 23 kwietnia w Kościele Parafialnym w Gniewczynie Łańcuckiej o godzinie 15, potem ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.