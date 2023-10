Tragiczna śmierć policjanta, zginął od strzału w głowę. Nie upamiętnili Roberta

Do tej wstrząsającej tragedii doszło w nocy z wtorku na środę (17/18 października 2023). Mężczyzna, którego ciało znaleziono to 49-letni policjant z komisariatu w Nowym Żmigrodzie. Prokurator Rejonowy z Jasła Grażyna Krzyżanowska potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” informacje o wstrząsających szczegółach.

- Ujawniono zwłoki z raną postrzałową głowy. Ciało znajdowało się w samochodzie prywatnym w odludnym miejscu we wsi Mytarka koło Nowego Żmigrodu. Potwierdzam, że 49-latek to policjant. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich – powiedziała nam szefowa jasielskiej prokuratury.

Mężczyzna miał odebrać sobie życie, strzelając bezpośrednio w głowę. Na miejsce swojej śmierci wybrał miejsce z dala od zabudowań. Pomiędzy wsiami Osiek Jasielski i Mytarka. Świadkiem tragedii funkcjonariusza była tylko przyroda zapadająca w letarg. W promieniu około kilometra nie ma niczego oprócz drzew, pól i chaszczy. Policjant musiał przejechać od głównej drogi kilkaset metrów. Co go skłoniło do tej tragicznej decyzji? Był po pracy, ale jadąc w pola zapewne wiedział, że już nigdy nie wróci ani na swój komisariat, ani do domu. Prokuratura potwierdziła, że Mytarka nie jest to miejscowość zamieszkania policjanta. Jest oddalona od Nowego Żmigrodu, gdzie pracował zaledwie kilka kilometrów.

– Wszelkie okoliczności i przyczyny będą przedmiotem prowadzonego śledztwa. Na chwilę obecną nie są znane. Nie mogę udzielić więcej informacji ze względu na trwające śledztwo – dodała Grażyna Krzyżanowska.

Policjanci z Jasła nie chcą nic mówić o samobójstwie kolegi. Wskazują że trwa śledztwo, odsyłają do Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego KPP w Jaśle Daniel Lelko powiedział: - Nie mogę udzielić żadnych informacji.

Kiedy pytaliśmy, jakim człowiekiem był zmarły 49-latek, oraz czy w dzień tragedii pracował, nie uzyskaliśmy żadnej oficjalnej informacji. Policja ma w zwyczaju wspominać zmarłych funkcjonariuszy. Przybierają swoją oficjalną stronę w czarno- białe barwy i piszą wspominający artykuł. Po śmierci Roberta nic takiego nie zrobiono. Czy o śmierci policjanta, który najprawdopodobniej odszedł z tego świata przez problemy, które go przytłoczyły dobrze jest nie mówić nic?

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.