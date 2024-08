Śmierć na drodze

Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyje młodziutki kierowca BMW

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w Głogowie Małopolskim. W wyniku odniesionych obrażeń, 32-letni kierujący bmw poniósł śmierć na miejscu. 24-letni pasażer pojazdu w wyniku poniesionych obrażeń trafił do szpitala. Jak doszło do tego strasznego zdarzenia?