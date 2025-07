W PRL-u był tajnym ośrodkiem dla elity. Dziś to nowoczesny kompleks

W Polsce nie brakuje lokalizacji, które skrywają fascynującą przeszłość – niekiedy pełną tajemnic, politycznych rozgrywek i historii, o których nie mówiło się głośno. Jednym z takich miejsc jest położony w sercu Bieszczad Arłamów. Dziś uchodzi za nowoczesny kurort, ale jego mury pamiętają zupełnie inne czasy.

Od tajnego ośrodka PRL do nowoczesnego kurortu - Arłamów

W epoce PRL-u hotel Arłamów był niedostępny dla zwykłych obywateli, bowiem przebywali tam jedynie wysoko postawieni politycy. Otoczony górami obiekt, z dala od spojrzeń ciekawskich, stał się symbolem tego, jak bardzo rzeczywistość ludzi rządzących różniła się od codzienności reszty społeczeństwa. Z czasem miejsce to zyskało jeszcze bardziej symboliczny charakter – to właśnie tutaj trafił jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków XX wieku, co na zawsze wpisało Arłamów na karty historii.

W grudniu 1982 roku internowano w ośrodku Lecha Wałęsę, przywódcę "Solidarności" i przyszłego prezydenta Polski. Wałęsa mieszkał w apartamencie nr 52, który – co ciekawe – do dziś można wynająć. Przebywał tam w towarzystwie funkcjonariuszy SB, zakwaterowanych w sąsiednim pokoju. Polityk miał dostęp do radia, telewizji, a także możliwość przyjmowania odwiedzin rodziny i duchownych, co nie było wówczas standardem. Nic więc dziwnego, że po latach Lech Wałęsa nazwał Arłamów "złotą klatką".

Hotel Arłamów w Bieszczadach [ZDJĘCIA]

Nowoczesność w cieniu historii

Po transformacji ustrojowej w 1989 roku Arłamów długo pozostawał miejscem elitarnym, aż w końcu przeszedł w ręce prywatne. Dziś to jeden z najbardziej nowoczesnych kompleksów wypoczynkowych w Polsce. Hotel, SPA, strefa wellness, baseny, pole golfowe, korty tenisowe, mini zoo, a do tego spektakularne widoki na dziką przyrodę Bieszczad przyciągają tysiące gości. Co ciekawe, w ostatnim czasie ośrodek odwiedził nawet nowo wybrany prezydent, Karol Nawrocki, który spędził tam urlop.

Choć dziś Arłamów to nowoczesny kurort pełen udogodnień, jego historia wciąż żyje. Bez wątpienia można stwierdzić, iż jest to unikatowa przestrzeń, w której dawna tajemnica PRL spotyka się z nowoczesną wygodą XXI wieku.

