Wielka akcja pomocowa w Jaśle. Taki prezent dostanie każdy chętny

Fundacja "Mówisz-Masz" z Jasła organizuje pomoc dla seniorów

W Jaśle ruszyła bardzo potrzebna akcja pomocowa dla seniorów. Bezpłatnie rozdawane są "Pudełka życia", które pomogą ratownikom medycznym przy akcjach ratujących życie. Na czym to polega?

"Pudełko życia" zawiera karty informacyjne oraz magnes. Na kartach informacyjnych wypisuje się dane kontaktowe do osób bliskich, a także informacje o tym, co zrobić ze zwierzętami lub kluczami do mieszkania w przypadku zabrania właściciela do szpitala Opakowanie wkłada się do lodówki, a magnes trafia na nią w widocznym miejscu. To znak dla ratowników medycznych, który ułatwi im pracę, a osoba szybciej otrzyma niezbędną pomoc, szczególnie, gdy podczas interwencji jest nieprzytomna i nie ma możliwości dopytania jej o szczegóły.

Już 60 członków Klubu Seniora Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymało swoje pudełka, a Katarzyna Fortuna, pomysłodawczyni akcji w Jaśle, zapowiedziała, że w czwartek 15 lutego kolejne "Pudełka życia" zostaną rozdane członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Każda osoba, która zgłosi się do jasielskiej Fundacji "Mówisz-Masz" otrzyma takie pudełko. Pani Katarzyna przekazała, że niektóre osoby biorą pudełka na zapas i podarowują je bliskim. Zadbaj o seniorów w najbliższym otoczeniu i przekaż informację dalej!