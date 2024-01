Awanturnik kopnął policjantkę i krzyczał, że jest suwerenem. Dantejskie sceny na osiedlu

Zimowe szaleństwo 20-latka bez prawa jazdy. Brykał, aż zarzuciło go do rowu

Jasło. Agresywny 23-latek odmówił podania danych i kopnął policjantkę

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle poinformowała o szokującym zdarzeniu, które miało miejsce na ulicy Chopina w Jaśle. W poniedziałek, tuż przed godziną 15, funkcjonariusze zostali wezwani do awantury na osiedlu.

Na klatce schodowej w jednym z bloków zastali niezdrowo pobudzonego mężczyznę, który wykrzykiwał bluźnierstwa, a także uderzał i kopał drzwi wejściowe od mieszkania swojej byłej partnerki, uszkadzając je.

Awanturnik z Jasła na widok policjantów nie przebierał w słowach. Wyzywał ich od najgorszych. Podczas interwencji funkcjonariusze polecili mu podać swoje dane, ten jednak odmówił, krzycząc, że jest suwerenem. Nie zaprzestał przemocy pomimo poinformowania go, że zostanie użyty przeciwko niemu środek przymusu bezpośredniego, jeżeli natychmiast się nie uspokoi.

Policjanci z Jasła zostali zmuszeni do użycia siły i zakuli go w kajdanki. To właśnie wtedy 23-latek zaczął szarpać się i kopnął policjantkę. Został zatrzymany, częściowo przyznał się do winy, chociaż wszystko zarejestrowały kamery osobiste na mundurach obecnych funkcjonariuszy. Młody mężczyzna za swoje karygodne zachowanie odpowie przed sądem.

