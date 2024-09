Wybuch butli z gazem w Przeworsku. "Huk był na całe miasto"

- To było w biały dzień. Huk był na całe miasto. Ja myślałam, że to wojna się u nas zaczęła. W całym budynku szyby zadrżały. Pisk niesamowity, potem zaraz zamieszanie. Ta kobieta co mieszkała tam na dole, gdzie był wybuch to osoba ze strasznymi problemami. Nadużywała alkoholu niemiłosiernie. Leczyła się psychiatrycznie. Ona mieszkała z mamą. Ta jej mama to teraz w Zakładzie Psychiatrycznym jest, chyba miała teraz wracać i ona miała pójść na leczenie do zamkniętego ośrodka. Myśmy tu na nią na policję dzwonili parę razy. Ona zawsze się awanturowała, przecinała sznurki z praniem. Różne rzeczy robiła. Ona często odgrażała się, że się zabije. Biedna, chora kobieta. Jej trzeba pomóc. Jednak co myśmy tu z nią mieli, to niech już zostanie przemilczane. Ona miała ogromne problemy ze sobą. Tutaj sąsiedzi mówili, że ona nawet sama wyszła z mieszkania po tym wszystkim, ale ja tego nie widziałam -mówiła jedna z sąsiadek.