Wypadek w Lubaczowie. Dwie osoby trafiły do szpitala

i Autor: KPP Lubaczów Wypadek w Lubaczowie. Dwie osoby w szpitalu

Wypadek

Wypadek w Lubaczowie. Dwie osoby w szpitalu

ap 14:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do wypadku doszło we wtorek (31 stycznia 2023) w Lubaczowie na ul. Mickiewicza (Podkarpackie). Jak informuje policja, kierująca samochodem osobowym marki Skoda najechała na tył jadącego przed nią peugeota. Do szpitala trafiły dwie osoby.