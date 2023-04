i Autor: podkarpacka policja Z domu było słychać wołanie o pomoc. Kobieta nie mogła wstać z łóżka. Ważny apel

Seniorka w potrzebie



88-letnia samotnie mieszkająca kobieta nie była w stanie sama wstać z łóżka i wezwać pomocy. Jej wołanie o pomoc usłyszała pielęgniarka, która do niej przyjechała. Strażacy usunęli szybę w oknie, dzięki czemu udało się wejść do środka. Decyzją lekarza, kobieta została przewieziona do szpitala.