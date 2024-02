Z Ukrainy do USA na rowerach. Dwóch "podróżników" zatrzymano na granicy w Medyce

Zatrucie mięsem w Nowej Dębie. Regina i Wiesław S. o warunkach produkcji: "Jak to w domu, są chyba czyste, prawda?"

Koszmarny wypadek w Nowosielcach. Auto 30-latka bokiem wpadło do rowu

Zatrzymanie na granicy w Medyce

W sobotę 26 lutego Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zatrzymał dwóch cudzoziemców, którzy przekraczali granicę w Medyce w niedozwolonym miejscu. Mężczyźni na rowerach chcieli dotrzeć z ogarniętej wojną Ukrainy do USA, wszystko dokładnie zaplanowali.

Protest rolników z całego Podkarpacia w Przeworsku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obywatele Ukrainy wwieku 25 i 35 lat chcieli wpierw przedostać się z Ukrainy do Polski, skąd wyruszyliby do Niemiec. Po podjęciu opracy zamierzali odłożyć pieniądze i wyruszyć do Stanów Zjednoczonych.

Ich misterny plan został udaremniony przez strażników granicznych z Medyki. Mężczyźni nie wiedzieli, że ich poczynania są obserwowane przez służby. Zostali zatrzymani. "Zostali ukarani grzywnami w drodze mandatów karnych i zawróceni na terytorium Ukrainy." przekazała Straż Graniczna.