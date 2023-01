Dwie dziewczynki szły razem do szkoły. Siostrzyczki zostały potrącone na pasach!

Do zdarzenia doszło w połowie ubiegłego roku w Ropczycach. W czwartek (5 stycznia 2022) nagranie z tego szaleńczego rajdu udostępniła policja. Na ul. Najświętszej Marii Panny, patrol ruchu drogowego zwrócił uwagę na BMW, które nie miało przedniej tablicy rejestracyjnej. Policjanci pojechali za kierującym, jednak ze względu na znaczną odległość, nie zatrzymali go do kontroli.

- Kierowca jadąc ulicami Ropczyc wykonywał niebezpieczne manewry. Wyprzedzał m.in. pojazdy w miejscach objętych zakazem, w tym na przejściu dla pieszych oraz na łuku drogi - podaje policja.

Mężczyzna stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i zmuszał ich do gwałtownego hamowania.

- Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności, by ustalić sprawcę licznych wykroczeń drogowych. Okazało się, że zachowanie kierującego bmw zarejestrował miejski monitoring. Na jego podstawie policjanci ustalili, że kierującym bmw był 23-letni mieszkaniec Dębicy - informuje KPP Ropczyce.

Za swój "rajd" po Ropczycach mężczyzna słono będzie musiał zapłacić. Pod koniec ubiegłego roku sąd ukarał mężczyznę karą grzywny w wysokości 7 tys. złotych oraz zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi na okres 11 miesięcy.