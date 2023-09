Zakończyła się konferencja Internetbeta. Ponad 80 prelekcji!

Nie uwierzycie! Ksiądz pokazał, co robią uczniowie na ostatniej lekcji w piątek

Trwa InternetBeta.

Konferencja InternetBeta od 2009 roku łączy różne środowiska związane z Internetem, zarządzaniem, marketingiem i nowymi technologiami.

- Jest to konferencja, która z mojego punktu widzenia daje możliwość ludziom świata online odetchnąć na chwilę od tego świata i spotkać się w świecie offline – mówił podczas otwarcia konferencji w kampusie WSIiZ w Kielnarowej dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ, Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej.

15. edycja rozpoczęła się w środę (13 września 2023). Prelekcje dotyczyły przeróżnych zagadnień, począwszy od sztucznej inteligencji, przez reklamy, audyty i badania marketingowe po zagadnienia dotyczące e-commerce. Pojawiły się również prezentacje na temat kryzysu klimatycznego oraz zrównoważonego rozwoju.

Pierwszym prelegentem 15. edycji był Szymon Negacz, który razem ze swoim zespołem pomaga polskim firmom zwiększać wyniki sprzedaży, bez wydawania ogromnych kwot na nieskuteczne działania, poprzez dopasowywanie procesów do zmieniającego się otoczenia. Jest autorem podcastu „Nowoczesna Sprzedaż i Marketing”, który aktualnie jest największą polską audycją poświęconą tej tematyce. Kolejne wystąpienia w trakcie pierwszego dnia wygłosili m.in. Marcin Deręgowski („Dlaczego mniej czasem znaczy więcej?”), Michał Korba („Ai Ai Boli”), Rafał Szymański („Jak zacząć na LinkedIn, kiedy jesteś z B2B i myślisz, że to portal do szukania pracy?”) czy Aga Maciejowska („Co ma ze sobą wspólnego 50 Twarzy Greya i Greenwashing?).

Podczas drugiego dnia konferencji szczególną uwagę zwrócił panel dyskusyjny pt. „Realny ślad technologii: dlaczego dyskusja o ekologii w branży IT jest toczona zaskakująco cicho?” w którym uczestniczyli: Joanna Murzyn, Dominik Goss, Bartosz Walter, Piotr Wrobel i Paweł Luty. Partnerem merytorycznym panelu był the:protocol. Tego dnia swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się również: Krzysztof Miotk („Dyskryminacja i szufladkowanie, czyli o personach i archetypach słów kilka”), Grzegorz Miłkowski („Słowo pisane umiera: 1 v 0… Czy będziemy świadkami jego pogrzebu?”) czy Karol Filek („Wielkość nie ma znaczenia, czyli o tym, że małe budżety na video do internetu również dowożą”).

Trzeci dzień konferencji otworzyła prezentacja Ilony Leoniewskiej pt. ”Grzechy główne rozwoju własnego produktu w software house”, która w swojej prezentacji skupiła się na głównych błędach, które popełniamy, a których (przynajmniej częściowo) można uniknąć. Ostatniego dnia prezentacje wygłosili również m.in. Filip Małek („I że Cię nie opuszczę aż do śmierci”, czyli jak zatrzymać najlepszych pracowników”) czy Tomasz Żmuda („Jak budować kulturę Deisgn Ops w organizacji, czyli Design Scrum w praktyce”).

InternetBeta - kultowa konferencja pod Rzeszowem