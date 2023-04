Zdjęcie z fotopułapki w Bieszczadach zrobiło furorę. Oto niedźwiedź "dowódca"

Oto najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce. Ma 38 liter i 43 znaki. Aż ciężko to zapisać!

Profil Nadleśnictwa Baligród w mediach społecznościowych obserwuje cała rzesza internautów. Nic dziwnego - na profilu podejrzeć można bieszczadzką faunę i florę, niezwykłe zdjęcia oraz nagrania, które sprawiają, że można poczuć, że jest się bliżej natury.

Leśnicy opublikowali jakiś czas temu zdjęcie pochodzące z fotopułapki. Przedstawia ono niedźwiedzia, który wygląda niezwykle dostojnie! "Dowódca" - brzmi podpis. Zdjęcie przypadło do gustu internautom:

"Piękny przedstawiciel swojego gatunku, lepiej nie spotkać go na swojej, czy raczej jego drodze. Niech rządzi w bieszczadzkich lasach, jak dobry gospodarz!" ; "Zapewne jest w nim moc, więc może być i dowódcą... spacer, na pewno będzie penetrować teren" ; "Piękny i widać moc"; "Piękny i potężny bieszczadzki król lasów" ; "Śliczny miś. Wielki osobnik. Tak w rzeczywistości to nie bardzo bym chciała się z nim spotkać. Przed takim misiem trzeba mieć respekt"; "Pan i władca. Potęga, ale na zdjęciu miły gość." - to tylko niektóre z zamieszczonych komentarzy.

