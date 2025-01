Zima znów zaatakuje. Śnieg i deszcz, a do tego wichury

Szykuje się atak zimy? Ostatnie dni przyniosły nieco wytchnienia od zimowej aury, jednak w piątek miejscami czekają nas opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy możliwe mgły, które znacznie ograniczą widoczność. Do tego wszystkiego silny wiatr. Gdzie będzie najgorzej? Szczegóły prognozy pogody na piątek 24 stycznia 2025 przekazali eksperci z IMGW.

Pogoda na 24.01.2025

Jak wynika z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w piątek (24.01.2025) w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju.

- Przemieszczające się z zachodu na wschód opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu - podaje IMGW.

W dzień będzie ciepło, jak podaje IMGW temperatura od 2°C do 7°C, chłodniej lokalnie na terenach podgórskich od 0°C do 2°C. Miejscami będzie mocno wiać.

- Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, okresami porywisty, na krańcach południowo-zachodnich wieczorem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Tatrach porywy do 70 km/h, w Sudetach do 60 km/h - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (24.01.2025/25.01.2025)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (24.01.2025/25.01.2025) prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

- Na północy, zachodzie i w centrum okresami słabe opady deszczu. Na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie miejscami silne zamglenie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m - podają eksperci z IMGW

Temperatura minimalna od -3°C lokalnie na krańcach południowo-wschodnich, około 0°C w centrum do 4°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na terenach podgórskich także dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy do 70 km/h, w Tatrach do 60 km/h.

