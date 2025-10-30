W Rzeszowie zbliża się Wszystkich Świętych, co oznacza wzmożony ruch i zmiany w organizacji ruchu drogowego w okolicach cmentarzy.

Policja przygotowuje specjalne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu, zwłaszcza w rejonie cmentarzy Wilkowyja i Pobitno.

Kierowcy powinni zapoznać się ze szczegółowymi zmianami, zakazami dla ciężarówek i nowymi zasadami dojazdu do cmentarzy, aby uniknąć utrudnień.

W okresie Wszystkich Świętych, od piątku 31 października do poniedziałku 3 listopada, rzeszowska policja wprowadza wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach. Funkcjonariusze spodziewają się znacznego wzrostu natężenia ruchu w okolicach cmentarzy, dlatego apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów.

Zmiany w organizacji ruchu w Rzeszowie na Wszystkich Świętych. Jak dojechać na cmentarze?

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, w dniu 1 listopada 2024 roku, w godzinach od 6:00 do 22:00, nastąpią zmiany w organizacji ruchu w rejonie rzeszowskich cmentarzy Wilkowyja i Pobitno. W przypadku dużego natężenia ruchu, czas wprowadzenia zmian może ulec modyfikacji.

- Podstawowym celem prowadzonych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym – informuje KMP w Rzeszowie.

Policjanci zwrócą szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, trzeźwość kierujących oraz oświetlenie pojazdów. Najważniejszym zadaniem będzie utrzymanie płynności ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych. W razie potrzeby, funkcjonariusze drogówki będą ręcznie regulować ruchem.

Zakazy dla ciężarówek i zmiany w dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej

Policja przypomina, że w czwartek i piątek obowiązywać będą zakazy poruszania się pojazdów o masie powyżej 12 ton:

31 października 2024 r. (piątek) w godz. od 18:00 do 22:00

1 listopada 2024 r. (sobota) w godz. od 8:00 do 22:00

Jak podaje policja, w dniu Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu na dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej, przy cmentarzach zostaną wyznaczone strefy do parkowania. Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch odbywać się będzie jednokierunkowo (wjazd od strony ul. Lwowskiej). Wyjazd samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo - zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i taksówek, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem. Dojazd do bramy cmentarza znajdującej się przy ul. Polnej możliwy będzie od ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ul. Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ul. Kujawską. Z ul. Morgowej w ul. Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo, gdyż na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii WP rozdzielona będzie zaporami. Wjazd w ulicę Konfederatów Barskich możliwy będzie po zawróceniu na najbliższym skrzyżowaniu.

Na czas zmiany organizacji ruchu na ul. Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ul. Cienistą i Kujawską. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Lwowskiej z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 przy ul. Lwowskiej. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu ul. Żołnierzy I Armii WP w obu kierunkach. Cmentarz przy ul. Lwowskiej Pobitno znajdujący się w bezpośredniej bliskości cmentarza komunalnego, obejmować będzie opisana zmiana organizacji ruchu. Parkować można będzie na przycmentarnym parkingu od strony ul. Żołnierzy I Armii WP oraz przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2.

Apel policji o ostrożność

W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Parkowanie będzie możliwe na parkingach przycmentarnych. Największe natężenie ruchu spodziewane jest na ul. Lwowskiej, która stanowi drogę dojazdową do cmentarza przy ul. Cienistej oraz odcinek drogi krajowej nr 94. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu będzie uzależnione od bieżącej sytuacji.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie, które może ulec zmianie. W przypadku kierowania ruchem przez funkcjonariuszy, należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

- Przez kilka najbliższych dni wszyscy powinni zachować szczególną ostrożność oraz wyrozumiałość wobec innych uczestników ruchu – apeluje KMP w Rzeszowie.