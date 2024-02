Znaczne utrudnienia w ruchu i objazdy. Tymi drogami nie przejedziesz. Protest rolników 9.02.2024 r.

Skatowali go na oczach ukochanej. Sprawcy bezlitośnie okładali go pięściami i kopali

Protest rolników 9.02.2024 r. Informacje o blokadach na Podkarpaciu

W piątek 9 lutego 2024 r., od godz. 9 do 15, odbędzie się protest rolników. Część dróg będzie nieprzejezdna. Niektóre Komendy Powiatowe Policji podały szczegóły utrudnień. Zachęcają do zapoznania się z objazdami i apelują o cierpliwość.

"W najbliższy piątek, 9 lutego, mieszkańcy powiatu przeworskiego muszą być przygotowani na planowany protest rolników. To wydarzenie może przynieść pewne utrudnienia na drogach powiatu przeworskiego, w szczególności przy wjeździe i zjeździe z autostrady A4. (...) Do protestu rolników, na terenie powiatu przeworskiego, może dojść na rondach przy wjeździe i zjedzie z autostrady A4, na węźle Gorliczyna - od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 835." KPP w Przeworsku.

"Mieszkańcy powiatu leżajskiego powinni spodziewać się możliwych utrudnień w rejonie skrzyżowania drogi K 77 z drogą gminną nr 10468R, prowadzącą na stację paliw POM w Wierzawicach." KPP w Leżajsku.

"W piątek, 9 lutego, w miejscowości Medyka, w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1818, odbędzie się protest rolników." KPP w Przemyślu.

Drogi w województwie podkarpackim będą zablokowane również w Rymanowie, Jaśle, Kołaczycach, Rzeszowie i Jarosławiu.

