Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową! Nie udało się go uratować. Dramat na Podkarpaciu

Agnieszka Przystaś
2026-03-20 8:46

Do tych dramatycznych scen doszło w Pogwizdowie pod Łańcutem (województwo podkarpackie). Służby otrzymały w czwartek (19 marca) informację o mężczyźnie z raną postrzałową. Niestety, pomimo wysiłków, nie udało się go uratować.

Policja na miejscu zbrodni

i

Autor: Super Express Policja na miejscu zbrodni / zdjęcie ilustracyjne
  • W Pogwizdowie pod Łańcutem doszło do tragedii. Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową.
  • Pomimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować.
  • Policja wyklucza udział osób trzecich, służby badają sprawę.

Jak poinformowało Polskie Radio Rzeszów, mężczyznę z raną postrzałową znaleziono w czwartek, 19 marca po godz. 14.00 w Pogwizdowie. Na miejsce natychmiast udały się służby ratunkowe.

Natychmiast rozpoczęto próby ratowania życia mężczyzny. Niestety, pomimo wysiłów, nie udało się. Mężczyzna zmarł.

Mężczyzna z raną postrzałową. Policja wyklucza udział osób trzecich

Co się stało w Pogwizdowie? Sprawę będą badać służby. Jak poinformował w rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów podkomisarz Wojciech Gruca, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, policjanci wykluczyli udział osób trzecich.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Służby nie udzielają dodatkowych inormacji w tej sprawie ze względu na dobro rodziny.

Gdzie szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZESZÓW
POLICJA