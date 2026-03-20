Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową! Nie udało się go uratować. Dramat na Podkarpaciu

W Pogwizdowie pod Łańcutem doszło do tragedii. Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową.

Pomimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Policja wyklucza udział osób trzecich, służby badają sprawę.

Jak poinformowało Polskie Radio Rzeszów, mężczyznę z raną postrzałową znaleziono w czwartek, 19 marca po godz. 14.00 w Pogwizdowie. Na miejsce natychmiast udały się służby ratunkowe.

Natychmiast rozpoczęto próby ratowania życia mężczyzny. Niestety, pomimo wysiłów, nie udało się. Mężczyzna zmarł.

Mężczyzna z raną postrzałową. Policja wyklucza udział osób trzecich

Co się stało w Pogwizdowie? Sprawę będą badać służby. Jak poinformował w rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów podkomisarz Wojciech Gruca, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, policjanci wykluczyli udział osób trzecich.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Służby nie udzielają dodatkowych inormacji w tej sprawie ze względu na dobro rodziny.

Gdzie szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl