Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową! Nie udało się go uratować. Dramat na Podkarpaciu

- W Pogwizdowie pod Łańcutem doszło do tragedii. Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową.
- Pomimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować.
- Policja wyklucza udział osób trzecich, służby badają sprawę.
Jak poinformowało Polskie Radio Rzeszów, mężczyznę z raną postrzałową znaleziono w czwartek, 19 marca po godz. 14.00 w Pogwizdowie. Na miejsce natychmiast udały się służby ratunkowe.
Natychmiast rozpoczęto próby ratowania życia mężczyzny. Niestety, pomimo wysiłów, nie udało się. Mężczyzna zmarł.
Mężczyzna z raną postrzałową. Policja wyklucza udział osób trzecich
Co się stało w Pogwizdowie? Sprawę będą badać służby. Jak poinformował w rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów podkomisarz Wojciech Gruca, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, policjanci wykluczyli udział osób trzecich.
Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Służby nie udzielają dodatkowych inormacji w tej sprawie ze względu na dobro rodziny.
Gdzie szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl