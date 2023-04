Zbigniew C. dwa razy próbował zabić żonę, a to nie wszystko. Tłumaczył, że podejrzewał ją o zdradę

Cellfast Wilki Krosno sięgnęły po historyczną wygraną w PGE Ekstralidze. Powitanie elitarnej ligi na stadionie przy ul. Legionów oglądał z trybun komplet widzów. Podopieczni Ireneusza Kwiecińska posłali na deski For Nature Solutions KS Apatora Toruń, choć to goście byli wskazywani jako faworyci. - Nie można było sobie wymarzyć lepszej inauguracji. Obawialiśmy się, że będzie bardzo trudno sięgnąć po te punkty, bo wiedzieliśmy, jak mocny zespół do nas przyjeżdża. Torunianie mają jasny cel, to podium PGE Ekstraligi. My jesteśmy tylko beniaminkiem, a jechaliśmy z drużyną, która ponad 70 lat jeździ w elicie, z jednosezonowym wyjątkiem. Byliśmy raptem po trzech treningach na domowym torze, więc skala trudności była duża. Ekipa stanęła na wysokości zadania - powiedział uśmiechnięty od ucha do ucha prezes Grzegorz Leśniak.

Zobacz zdjęcia z meczu Cellfast Wilki Krosno - For Nature Solutions KS Apator Toruń

Żużel. Prezes Wilków Krosno o mieście zakochanym w speedwayu

Prezes Leśniak powiedział "Super Expressowi", że na brawa zasługują zawodnicy, sztab szkoleniowy i cała rodzina, duży team Wilków. Dodał, że dziesięciopunktowa zaliczka daje nadzieje na punkt bonusowy. Nasz dziennikarz zapytał, czy zgodzi się z teorią o bohaterze Krzysztofie Sadurskim. Wychowanek Unii Leszno zdobył 8 punktów i bonus w pięciu startach.

- Tak, pojechał kapitalne zawody. To jego drugi sezon w Krośnie, pierwszy był zapoznawczy. Długo wchodził w ten rytm, ale teraz ma sezon na robienie wyniku i ciągnięcie formacji młodzieżowej. Na razie spełnia pokładane w nim nadzieje. Dobry mecz w Lesznie, teraz drugi. Warto dodać, że w naszej formacji tkwią jeszcze rezerwy. Jest Szymon Bańdur i Piotr Świercz. Jeden i drugi rozwojowy. Na torze inteligentni, chcą osiągnąć sukces w tym sporcie i wszystko mają podporządkowane jeździe - przeanalizował Grzegorz Leśniak.

Inaugurację PGE Ekstraligi w Krośnie obserwował z trybun komplet publiczności. Siedem tysięcy widzów stworzyło świetną atmosferę. Kibice obu drużyn traktowali się z szacunkiem, brawa były kierowane w kierunku wszystkich zawodników. Nawet czwartkowy termin (mecz został przełożony z 16 kwietnia) nie powstrzymał fanów z Torunia przed daleką podróżą. Wracając jednak do Wilków - nasuwa się pytanie, czy uda się utrzymać taką frekwencję w kolejnych meczach. Najbliższy już w niedzielę (30 kwietnia 2023 r.) z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz.

- Jak będziemy tak wygrywać, to zrealizujemy ten cel. W czwartek pojawiło się siedem tysięcy kibiców, więc mieliśmy dobrą frekwencję. Pustych krzesełek nie było widać. Krosno zakochało się w żużlu, kocha tę dyscyplinę. Walczymy dalej, chwilo trwaj! - podsumował prezes beniaminka PGE Ekstraligi.

Relację z meczu Wilki - GKM znajdziecie w naszym serwisie. Kibice beniaminka optymistycznie patrzą na to spotkanie, ponieważ grudziądzanie nie prezentują dobrej formy. "Gołębie" szukają swojej pierwszej wygranej w sezonie 2023. Pierwszy bieg zaplanowano na godzinę 19:15.