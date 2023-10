10-latek wybiegł ze sklepu prosto pod samochód! Przerażające nagranie

Różaniec do plecaka, obok książek i zeszytów. Decyzja dyrekcji podstawówki rozjuszyła rodziców

Wideo z wypadku w Żorach. 10-latek wbiegł pod samochód

10-latek z Żor wbiegł prosto pod samochód i został potrącony, co zarejestrowała kamera. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę, 18 października, ok. godz. 11.30, na ulicy Głównej w dzielnicy Osiny, ale tamtejsza policja poinformowała o wszystkim dopiero w piątek, publikując wideo ze zdarzenia ku przestrodze. - Chłopiec wybiegł ze sklepu, a następnie wbiegł pod nadjeżdżający pojazd w miejscu, w którym nie było przejścia dla pieszych. Chwilę wcześniej dziesięciolatek zerknął w lewo i prawo, ale nie sprawdził, czy za busem, który przejechał, porusza się kolejny samochód, i wtargnął przed nadjeżdżające z lewej strony renault clio - informuje Komenda Powiatowa Policji w Żorach.

Jak dodają mundurowi, kierowca auta po całym zajściu od razu pobiegł udzielić pomocy dziecku. Chłopiec celem dalszej, specjalistycznej diagnostyki zabrany został przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Prowadzący clio był trzeźwy.

Wideo z wypadku w Żorach dostępne jest TUTAJ.