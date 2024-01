15-latek szedł poboczem, gdy wjechało w niego audi. Dziecko walczy o życie

Audi huknęło w 15-letniego chłopca. Dziecko trafiło do szpitala

Do tego koszmarnego zdarzenia doszło w piątek, 26 stycznia, po godz. 19 w Truskolasach na ulicy Częstochowskiej (droga wojewódzka nr 494 pomiędzy Wręczycą Wielką, a Truskolasami) . To właśnie tam 15-letni chłopiec został potrącony przez samochód. Chłopiec szedł poboczem, gdy wjechał w niego 23-latek kierujący audi. Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym, przy trudnych warunkach pogodowych, a potrącony 15-latek przemieszczał się przez jezdnię z lewej strony jadącego pojazdu. Zderzenie samochodu z 15-latkiem było naprawdę mocne. Nastolatek z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala w Częstochowie.

Kierowca był trzeźwy, jednak policja i tak pobrała mu krew do badania. Obaj uczestnicy wypadku to mieszkańcy Kłobucka.

Wypadek będzie przedmiotem badań biegłego z zakresu rekonstrukcji przebiegu zdarzeń drogowych, którego opinia zostanie wykorzystana w toczącym się postępowaniu. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez kłobuckiej śledczych pod nadzorem częstochowskiego prokuratora.

