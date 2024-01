Matka Madzi ma komornika i potężne długi. Jest zbyt leniwa, by pracować za kratami?

Łukasz Litewka pokazał się z czarnym paskiem na oczach. Internet zapłonął

Łukasz Litewka włączył w pomoc wolontariuszom WOŚP i młodym ludziom zaangażowanym w zbiórkę rozdawał słodkie upominki. Akcję opisał w Intrenecie, zamieszczając swoje własne zdjęcie z... czarnym paskiem na oczach, typowym dla osób wchodzących w konflikt z prawem. W dodatku opis zdjęcia na pierwszy rzut oka sugerował, że chodzi o ostrzeżenie przed mężczyzną nękającym dzieci. Post doczekał się ponad tysiąca komentarzy i udostępnień.

- Niestety sytuacja z zeszłego roku wróciła. Mężczyzna, lat około 30-35 widziany w woj. śląskim. Facet jeździ autem, podjeżdża do młodzieży, która zbiera dziś na WOŚP i twierdzi, że w ramach podziękowań, chcę przekazać czekolady dzieciom. Co ciekawe gość jest w krótkich spodenkach i podobno tłumaczy się porannym treningiem na siłowni. Nie wiemy jakie ma intencje, co nim kieruje. Proszę uważajcie na swoje pociechy - napisał poseł z Sosnowca.

Wpis był oczywiście żartem, który jednak nie wszystkim internautom przypadł do gustu. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych zarzucili Litewce, że niepotrzebnie żartuje z przemocy seksualnej wobec dzieci. Wśród wpisów pojawiają się również sugestie, że takie żarty mogą usypiać czujność młodych ludzi na kontakt z dorosłymi, którzy chcą wykorzystać nieletnich. Litewka tłumaczył jednak, że jego twarz jest świetnie znana mieszkańcom województwa śląskiego, stąd wolontariusze nie mieli żadnych obaw przed przyjmowaniem od niego słodkich prezentów.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.