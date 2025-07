Brutalny atak na lekarkę w Częstochowie. Pacjent groził jej śmiercią

Do zdarzenia doszło 28 kwietnia 2025 roku, kiedy to Kamil B. został przywieziony do szpitala przez policję. Jak wynika z ustaleń śledztwa, w trakcie udzielania pomocy medycznej, pacjent zaczął się agresywnie zachowywać. - Znieważył lekarkę używając wobec niej słów wulgarnych oraz popchnął ją, uderzył w twarz i kopnął – informuje Prokuratura Rejonowa w Myszkowie. Co więcej, mężczyzna groził lekarce pozbawieniem życia.

Prokurator przedstawił Kamilowi B. zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej lekarza, znieważenia słowami powszechnie uznanymi za obelżywe w trakcie pełnienia czynności służbowych oraz kierowania wobec pokrzywdzonej gróźb pozbawienia życia. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Sprawa jest o tyle poważna, że jak ustalono, Kamil B. już wcześniej, od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku, groził tej samej lekarce śmiercią.

Agresywny pacjent stanie przed sądem. Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi B.

Opinia biegłych psychiatrów nie pozostawia wątpliwości. Kamil B. był poczytalny

Kluczowym elementem w sprawie jest opinia biegłych lekarzy psychiatrów, którzy jednoznacznie stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów Kamil B. miał pełną zdolność rozumienia znaczenia swoich działań i pokierowania swoim postępowaniem. Oznacza to, że był w pełni poczytalny, co wyklucza możliwość tłumaczenia agresywnego zachowania zaburzeniami psychicznymi.

Po przesłuchaniu podejrzanego, prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec Kamila B. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten został uzasadniony obawą, że sprawca może popełnić przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, zwłaszcza że wcześniej groził lekarce śmiercią. Sąd Rejonowy w Częstochowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Kamila B. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.