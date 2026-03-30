Alarm bombowy w katowickim sądzie. Pilna ewakuacja budynków
Do niepokojącej sytuacji doszło w poniedziałek, 30 marca, w centrum Katowice. Z budynków Sąd Okręgowy w Katowicach po godzinie 11.00 ewakuowano pracowników, sędziów oraz interesantów.
Według relacji świadków powodem był alarm bombowy. Jak mówią osoby obecne w pobliżu sądu, ktoś miał zadzwonić z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego.
Na miejscu pojawiły się służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły sprawdzanie budynków.
Komunikat sądu ws. alarmu bombowego
W krótkim komunikacie opublikowanym przez sąd potwierdzono, że zapadła decyzja o ewakuacji.
– W dniu 30 marca 2026 roku do około godziny 14.00 zarządzono ewakuacją obydwu budynków Sądu Okręgowego w Katowicach. W sprawie czynności procesowych zaplanowanych na dzień 30 marca 2026 roku należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów – przekazano w oficjalnym komunikacie.
Oznacza to, że zaplanowane na ten dzień rozprawy i czynności sądowe mogą zostać odwołane lub przełożone. Na razie nie wiadomo, czy zgłoszenie o bombie było prawdziwe, czy był to fałszywy alarm. Budynki są dokładnie sprawdzane przez służby.
Policja będzie ustalać, kto stoi za telefonem, który wywołał ewakuację jednej z najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości w regionie.
W tle głośna sprawa „znachora”
Co ciekawe, tego samego dnia w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach miało dojść do ogłoszenia wyroku w głośnej sprawie tzw. znachora.
Mężczyzna reklamował się jako uzdrowiciel i oferował leczenie poważnych chorób, w tym nowotworów, przy użyciu tzw. lamp plazmowych. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwie kobiety pod wpływem jego zapewnień zrezygnowały z leczenia onkologicznego.
Obie zmarły.
W pierwszej instancji sąd uznał mężczyznę za winnego narażenia pacjentek na utratę życia i zdrowia. Znachor został jednak skazany jedynie na rok więzienia w zawieszeniu. Z tak łagodnym wyrokiem nie zgodziła się prokuratura, która złożyła apelację.
To właśnie dziś miał zapaść wyrok w tej sprawie.