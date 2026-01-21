Autobus miejski wjechał w pieszego na pasach. Nie żyje poszkodowany mężczyzna

We wtorek, 20 stycznia, przed godziną 18:00 w Chorzowie autobus miejski potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Floriańskiej i Krakusa.

Poszkodowany pieszy w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

Niestety lekarze przegrali walkę o życie mężczyzny.

Potworny wypadek w Chorzowie. Kierowca autobusu nie zauważył pieszego na pasach?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby, do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierowca autobusu miejskiego wykonywał manewr skrętu z ulicy Floriańskiej w ulicę Krakusa. To właśnie wtedy, z nieznanych na ten moment przyczyn, pojazd wjechał w pieszego przechodzącego przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu.

Ratownicy medyczni po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy na miejscu podjęli decyzję o pilnym transporcie poszkodowanego do szpitala. Jego stan od początku określany był jako ciężki. Niestety mężczyzna zmarł w szpitalu.

Policja bada przyczyny tragedii w Chorzowie. Ulica Krakusa całkowicie zablokowana

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia w ruchu drogowym w tej części Chorzowa. Jak informuje policja, ulica Krakusa została całkowicie zamknięta dla kierowców. Funkcjonariusze obecni na miejscu prowadzili czynności dochodzeniowo-śledcze, a także organizowali objazdy, by rozładować tworzące się korki. Służby apelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem. Teraz kluczowe będzie ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia. Policjanci zbadają także stan techniczny pojazdu oraz sprawdzą, czy kierowca w chwili wypadku był trzeźwy

Mundurowi nieustannie apeluje zarówno do kierowców, by zwalniali przed „zebrami”, jak i do pieszych, by upewniali się, że mogą bezpiecznie wejść na jezdnię.