Autostrada A4 Katowice-Kraków będzie jeszcze droższa. GDDKiA uważa podwyżkę za bezzasadną

Kierowcy będą musieli się przygotować na kolejną podwyżkę opłat za przejazd A4 na odcinku Katowice-Kraków. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2024 roku. Tak przynajmniej zapowiedzieli przedstawiciele Stalexport Autostrada Małopolska, czyli koncesjonariusza tego fragmentu autostrady.

Według planów posiadacze aut osobowych zapłacą 16 zł (a nie 15 zł, jak obecnie), z kolei kierowcy aut pozostałych kategorii - 49 zł (zamiast 46 zł). Nowe stawki będą obowiązywały na obu bramkach, na których pobierane są opłaty, w Mysłowicach oraz Balicach.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uważają, że wprowadzenie kolejnej podwyżki jest czymś nieuzasadnionym. Dodają, że taka decyzja może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa na trasach lokalnych.

– Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości – czytamy w stanowisku opublikowanym przez GDDKiA. Należy jednak pamiętać, ze ten podmiot nie ma uprawnień, aby móc wspomnianą podwyżkę zablokować. Ostateczna decyzja należy jednak do Stalexportu.

Przypomnijmy, że obecne opłaty pobierane na A4 obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku. W ich wprowadzeniu nie przeszkodziła negatywna opinia ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.