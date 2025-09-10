Awionetka runęła na ziemię z wysokości ok. 100 metrów. Nie żyją dwaj mężczyźni

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki w Lipowej na Żywiecczyźnie, badając naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.

Awionetka Zodiak, po starcie z lądowiska, miała stracić siłę ciągu na wysokości 100 m, co doprowadziło do jej upadku i zapalenia się.

W wyniku wypadku śmierć ponieśli dwaj mężczyźni w wieku 55 i 60 lat, których identyfikacja będzie wymagała badań DNA.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, prokurator oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zabezpieczając dowody i ustalając przyczyny tragedii.

Śledztwo w sprawie katastrofy awionetki w Lipowej. Co już wiadomo?

Jak przekazał prokurator Paweł Nikiel, śledztwo zostało wszczęte w kierunku art. 177 par. 2 kodeksu karnego. - Jest to przepis dotyczący naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym i spowodowania nieumyślnego wypadku skutkującego śmiercią dwóch osób – wyjaśnił rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej.

Do wypadku ultralekkiej awionetki Zodiak doszło w okolicy lądowiska w Lipowej na Żywiecczyźnie. Według relacji świadków, na które powołuje się Paweł Nikiel, samolot wzbił się w powietrze i na wysokości około 100 m „jak gdyby stracił siłę ciągu”. Następnie awionetka pikowała, uderzyła w ziemię, a następnie stanęła w płomieniach. Do tragedii doszło na polu, z dala od zabudowań.

W wyniku katastrofy zginęli dwaj mężczyźni w wieku 55 i 60 lat. Prokurator Nikiel poinformował, że identyfikacja ofiar będzie wymagała badań DNA, które zostaną przeprowadzone obok sekcji zwłok.

Na miejscu katastrofy przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ich zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz zebranie materiału dowodowego, który pozwoli na ustalenie przyczyn tragedii.

Katastrofa awionetki w Lipowej. Co było przyczyną tragedii?

Śledztwo prowadzone przez prokuraturę ma na celu ustalenie, co doprowadziło do katastrofy awionetki w Lipowej. Jak poinformował prokurator Nikiel, brane pod uwagę są różne hipotezy.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych również prowadzi swoje dochodzenie, które ma na celu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku. Eksperci z komisji analizują m.in. zapisy z czarnych skrzynek, dokumentację techniczną samolotu oraz zeznania świadków.