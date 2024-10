Bandyci skopali 19-latka, bo spotykał się z młodszymi dziewczynami. Napastników nasłała... 15-latka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 października. Dyżurny tarnogórskiej komendy otrzymał zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który wrócił do mieszkania z wyraźnymi śladami pobicia. Był to 19-latek, którego na ulicy Kopalnianej w Tarnowskich Górach napadło kilka zamaskowanych osób. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala, a kryminalni rozpoczęli poszukiwania sprawców.

Kryminalni szybko ustalili, że 19-latek spotkał się tego dnia z kilka lat młodszą od siebie dziewczyną, z którą wybrał się na spacer w rejonie ulicy Kopalnianej. W pewnym momencie na miejscu pojawiło się czterech zamaskowanych mężczyzn, którzy zaczęli bić pięściami i kopać nastolatka po całym ciele.

Okazało się, że obecność 15-letniej mieszkanki Kopienicy nie była przypadkowa. Ustalenia kryminalnych wskazują, że to ona wysłała dokładne miejsce swojego przebywania 33-letniemu tarnogórzaninowi, który z kolei przekazał ją czterem innym osobom. Wszystko wskazuje na to, że motywem działania sprawców była chęć odwetu za to, że spotykał się on z innymi, młodszymi od siebie nastolatkami.

Policja zatrzymała wszystkich związanych z tym zdarzeniem. Siedem osób usłyszało zarzuty. Zarzuty pobicia usłyszało 4 mieszkańców Tarnowskich Gór w wieku od 17 do 37 lat, a za pomocnictwo odpowie także 15-latka, 33-letni mężczyzna i 30-latek, który w pobliże miejsca zdarzenia przywiózł tego dnia sprawców, a następnie odjechał z nimi po zdarzeniu.Sprawą zajmie się teraz prokurator, który objął sprawców i ich pomocników policyjnym dozorem. Zgodnie z prawem może im grozić do 5 lat więzienia. Sprawa dotycząca 15-latki trafi natomiast do sądu rodzinnego.