Policja poszukuje mężczyzny, który 9 stycznia 2026 roku przy ul. Kościuszki w Katowicach bez powodu uderzył w twarz nieletnią osobę.

Wizerunek sprawcy został zarejestrowany przez kamery monitoringu, a policja opublikowała go z prośbą o pomoc w identyfikacji.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę, proszone są o kontakt z Komisariatem I Policji w Katowicach.

Brutalny atak na ul. Kościuszki w Katowicach. Policja prosi o pomoc w identyfikacji sprawcy

Do tego bulwersującego zdarzenia doszło 9 stycznia 2026 roku przy ulicy Kościuszki w Katowicach. Jak informuje policja, sprawca bez żadnego wyraźnego powodu dopuścił się czynnej napaści na nieletnią osobę. Atak był nagły i niespodziewany. Mężczyzna po prostu uderzył ofiarę w twarz, pozostawiając ją w szoku i bólu. Policja natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia podjęła działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie agresora.

Kluczowym dowodem w sprawie okazały się nagrania z kamer monitoringu. To właśnie dzięki nim funkcjonariuszom udało się pozyskać wyraźny wizerunek podejrzewanego mężczyzny. Na opublikowanych przez policję zdjęciach widać postać, która w chwili zdarzenia miała na sobie ciemną kurtkę z kapturem i czapkę. Śledczy z Komisariatu Policji I w Katowicach podkreślają, że liczy się każda informacja, która może pomóc w tej sprawie.

Wizerunek agresora z Katowic trafił do sieci. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Zgłoś się na policję!

Funkcjonariusze prowadzący postępowanie zdecydowali się na publikację wizerunku napastnika, mając nadzieję, że ktoś z mieszkańców Katowic lub okolic rozpozna mężczyznę. Policja zwraca się z oficjalnym apelem do opinii publicznej. - Świadkowie zdarzenia, osoby mogące rozpoznać podejrzewanego lub posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu I Policji w Katowicach – czytamy w komunikacie prasowym.

Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę z nagrania lub posiada istotne informacje na temat samego zdarzenia, proszony jest o pilny kontakt. Informacje można przekazywać osobiście, telefonicznie lub mailowo. Policjanci zapewniają anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się pomóc. Kontakt z Komisariatem I Policji w Katowicach jest możliwy pod numerem telefonu 47 851 35 00 lub pod adresem e-mail: [email protected].